เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 2 รางวัล สุดยอดแบรนด์ครองใจผู้บริโภคแห่งปี

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลใหญ่ สุดยอดแบรนด์ครองใจผู้บริโภคแห่งปี “2022 Thailand’s Most Admired Brand หมวดธนาคารและบริการทางการเงิน กลุ่มประกันชีวิตดิจิทัล (InsurTech)” และ“รางวัลพิเศษ Hall of Fame Award” จากการวิจัยสำรวจในโครงการ 2022 Thailand’s Most Admired Brand จัดโดยนิตยสาร BrandAge ซึ่งเป็นผลการสํารวจที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากผู้บริโภค ในฐานะแบรนด์เมืองไทยประกันชีวิตที่ครองใจผู้บริโภคแห่งปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในหมวดธนาคารและบริการทางการเงิน กลุ่มประกันชีวิตดิจิทัล ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ