ซีอีโอ จิตตะ เวลธ์ ชู 7 ธีมทั่วโลก กระจายความเสี่ยง สร้างพอร์ตแกร่งลงทุนช่วงสงคราม

นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด (บลจ.) สตาร์ทอัพรายแรกของไทยที่ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ให้บริการกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth เปิดเผยในไลฟ์ ‘ตำราพิชัยลงทุนให้ชนะสงคราม’ เคล็ดลับวิชารับมือกับตลาดหุ้น ในช่วงวิกฤตจากทุกสารทิศ ผ่านเฟซบุ๊ก Jitta Wealth เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มีนาคม 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญกับ ‘สงคราม’ ส่งผลให้ตลาดหุ้นผันผวนขาลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ของปี ท่ามกลางปัจจัยลบที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น COVID-19 ที่ยังคงอยู่ ภาวะเงินเฟ้อเร่งตัว และเทรนด์การขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลก ส่งผลให้นักลงทุนมีความไม่มั่นใจกับการลงทุน และหลายครั้งที่จะต้องตัดขาดทุน หรือหลบเลี่ยงออกจากตลาดหุ้นไปอย่างไรก็ตาม หากย้อนดูประวัติศาสตร์การลงทุนในตลาดหุ้น เห็นได้ชัดว่าข่าวลบ ความผันผวน และอารมณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ต้องพบเจออยู่ตลอดเวลา จากข้อมูลการลงทุนย้อนหลังในดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นการลงทุนใน 500 บริษัทของดัชนี หากแนวโน้มในอนาคตตลาดหุ้นยังเติบโตได้ การลงทุนในช่วง ‘สงคราม’ ก็เป็นเหมือนการลงทุนที่มีโอกาสชนะสูงมาก จะทำให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าช่วงก่อนสงคราม และผลตอบแทนในการลงทุนช่วงวันเริ่มต้นสงครามจะให้ผลตอบแทนดีกว่าวันสิ้นสุดสงคราม ดังนั้นการรอลงทุนในช่วงสิ้นสุดสงครามอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเสมอไปสำหรับกลยุทธ์การรับมือกับภาวะวิกฤตที่เข้ามากระทบตลาดหุ้นนั้น ซีอีโอ จิตตะ เวลธ์ มองว่านักลงทุนไม่ควรให้น้ำหนักกับกระแสข่าวรายวัน เพราะตลาดที่ปรับตัวลงนั่นคือโอกาส ควร ‘ตั้งสติ’ พิจารณาเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบตลาดอย่างรอบด้าน ซึ่งหากพบว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ควรปรับกลยุทธ์เน้นกระจายความเสี่ยง แต่หากมาจากความเสี่ยงที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นปัจจัยเหนือการควบคุม ควรตัดขายเฉพาะหุ้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และไม่สามารถคาดการณ์การฟื้นตัวที่ชัดเจนได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และสร้างโอกาสด้วยการเลือกลงทุนหุ้นพื้นฐานดี ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เพราะวิกฤตคือ โอกาสแสวงหาหุ้นดี ราคาเหมาะสม“อย่างที่ Warren Buffett นักลงทุนระดับตำนานของโลก กล่าวไว้ว่า การคาดเดาว่าฝนจะตกเมื่อไหร่นั้นไม่มีความหมาย แต่การสร้างเรือต่างหากที่ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ เปรียบได้กับการลงทุน คือการพยายามคาดเดาว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกี่ครั้ง ตลาดหุ้นจะตกไปเท่าไหร่ เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร ไม่ได้ส่งผลให้พอร์ตมีกำไรขึ้นมา แต่การสร้างพอร์ตที่แข็งแรง มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี สินทรัพย์ที่หลากหลาย มูลค่าพอร์ตโดยรวมก็จะไม่เสียหายมาก นักลงทุนก็จะชนะทุกวิกฤตได้” นายตราวุทธิ์ กล่าวดังนั้น เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อพอร์ตลงทุน ซีอีโอ จิตตะ เวลธ์ เผยเคล็ดลับ ‘ตำราพิชัยลงทุนให้ชนะสงคราม’ ว่า นักลงทุนต้องตอบคำถามให้ได้ว่าควรเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ลงทุนอยู่หรือไม่ และสิ่งที่ลงทุนจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้หรือไม่ หากนักลงทุนรู้จักตลาดหุ้น รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้ รวมทั้งลงทุนในสิ่งที่ถนัด ตรงกับหลักการที่ถูกต้อง ไม่ว่าการรบจะเป็นอย่างไรก็จะชนะได้ หากต้องเผชิญสภาพตลาดหุ้นแบบไหนก็จะสามารถรับมือได้ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ได้ลงทุนตามหลักการ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของ Warren Buffett หรือทฤษฎีรางวัลโนเบล พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนตามหลักการที่ผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนาน ล่าสุดได้เพิ่มโอกาสทางเลือกการลงทุน และกระจายความเสี่ยงในหลากหลายธุรกิจที่ดีให้แก่นักลงทุน ผ่านการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล Thematic (ทั้ง Thematic DIY และ Thematic Optimize) จัดพอร์ตด้วย Passive ETF ค่าธรรมเนียมต่ำ บริหารจัดการและปรับพอร์ตอัตโนมัติ ตามหลักการ คัดสรรธีมเด่นมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต จากเดิมที่เปิดให้บริการแล้ว 16 ธีม เพิ่มอีก 7 ธีม รวมเป็น 23 ธีมสำหรับ 7 ธีมใหม่ที่บริษัทฯ ได้เพิ่มเข้ามาประกอบด้วยอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (Internet of Things) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรม IoT ที่เติบโตขึ้นในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยจะลงทุนตามดัชนี Indxx Global Internet of Things Thematic Index เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors) ลงทุนในหุ้นของบริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ผ่านกองทุน VanEck Vectors Semiconductor ETF พลังงานสะอาด (Clean Energy) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ด้านพลังงานสะอาด ผ่านกองทุน iShares Global Clean Energy ETFบริการสุขภาพจีน (China Healthcare) ลงทุนในหุ้นของบริษัทด้านบริการสุขภาพสัญชาติจีน เช่น ยา วัคซีน เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ผลิตเครื่องมือการแพทย์ ผ่านกองทุน KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF เมตาเวิร์ส (Metaverse) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโลกเสมือนจริงแห่งอนาคต ผ่านกองทุน Roundhill Ball Metaverse ETFไซเบอร์ซีเคียวริตี (Cybersecurity) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของโลกไซเบอร์ ผ่านกองทุน First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFและลิเทียมและแบตเตอรี่ (Lithium & Battery) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมทั่วโลก ผ่านกองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF“จิตตะ เวลธ์ มีความมุ่งมั่นนำเสนอทางเลือกการลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่ดี อนาคตเติบโต สามารถฟันฝ่าได้ทุกวิกฤต เพราะเราเชื่อว่าการเข้าใจตลาดหุ้น การมีหลักการที่ดี การปฏิบัติตามหลักการนั้นๆ และลงทุนในสินทรัพย์ที่ดีมีการกระจายความเสี่ยง จะทำให้นักลงทุนยังยืนหยัดในตลาดหุ้นต่อไป และสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตลงทุนให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตได้ในที่สุด” นายตราวุทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย