FWD ประกันชีวิตจับมือแบรนด์ดัง เจาะไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค หวังลูกค้ามองประกันในมุมต่างผ่าน Brand Experience

นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต (“เอฟดับบลิวดี” หรือ “FWD ประกันชีวิต”) เปิดเผยว่า “FWD ประกันชีวิต มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต เราจึงคิดวิธีใหม่ๆ ที่จะทำให้ลูกค้าได้สัมผัสการประกันชีวิตในมุมที่ต่างจากเดิม ผ่านการสร้าง Brand Experience หรือการสร้างประสบการณ์กับแบรนด์ ในรูปแบบทีมีความแปลกใหม่และเข้าใจง่าย เราไม่ใช่แค่สื่อสารและสร้างการรับรู้แบรนด์เพียงอย่างเดียว แต่หัวใจสำคัญคือการทำให้แบรนด์เป็นที่จับต้องได้จริง ผ่านการสัมผัส หรือ 5 Sensory ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ที่เราเรียกว่า “Brand Sensory” เพื่อสร้างการจดจำ ความใกล้ชิด ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับแบรนด์ และทำให้แบรนด์ FWD ประกันชีวิต เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคได้อย่างลงตัว”FWD ประกันชีวิต เริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงในมุมของการสร้างการจดจำและความใกล้ชิดกับแบรนด์ผ่าน Brand Experience ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์ในด้านต่าง ๆ พาแบรนด์ FWD เข้าใกล้ วิถีชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น มีการร่วมมือกับไอศกรีมแบรนด์ดัง Guss Damn Good ออกแบบไอศกรีมพิเศษ รสชาติ sorbet Yuzu ที่วางขายในทุกสาขา ซึ่งในปี 2565 นี้ ประกาศกลยุทธ์สร้าง Brand Experience เดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Experiences of Celebrate living’ เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์ FWD ผ่านกลยุทธ์หลักสามด้าน ได้แก่· Celebrate to happiness โดยเข้าร่วมมือกับแบรนด์ไลฟ์สไตล์ต่างๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นแบรนด์ FWD โดยสามารถสัมผัสได้ผ่าน sensory ทั้ง 5· Celebrate to mental & physical well-being ผ่านกิจกรรมการอบรม สัมมนา ในหัวข้อที่ช่วยสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ celebrate living ในทุกวัน· Celebrate to knowledge ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ จากการพบเจอผู้บริโภคในงาน อีเว้นท์ต่างๆ ครอบคลุมทั้งสายประกันและไลฟ์สไตล์ บอกเล่าเรื่องราว และนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสะท้อนตัวตนของแบรนด์ FWDโดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ FWD ประกันชีวิต ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ 2 แบรนด์ดัง คือ Drop by Dough และ The Alley ซึ่งทั้ง 2 แบรนด์ มีแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็น Innovative ผ่านการพัฒนาสินค้าให้มีรสชาติที่แปลกใหม่ และแตกต่าง เช่นเดียวกับความเป็นแบรนด์ FWD จนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ของทั้งสองแบรนด์ยังมีความเชื่อมโยงกับ Micro moments หรือความสุขเล็กๆ ที่ทำให้คนทั่วไปรู้สึกดี ผ่านการทานของอร่อยที่ชอบ และเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของแบรนด์ FWD ที่อยากให้ทุกคน Celebrate living ได้ทุกวันอีกด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ ศรีตลานนท์ และ นายเฉลิมพล อัครภิญโญกุล ผู้ร่วมก่อตั้งคาเฟ่ขายโดนัทชื่อดัง Drop by Dough เปิดเผยว่า “การที่ Drop By Dough ได้ร่วมพัฒนาโดนัทกับ FWD ประกันชีวิต ด้วยเรามองตัวเองเป็นแบรนด์โดนัทที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่างจากโดนัททั่วไป เราสร้างสรรค์โดนัทรสชาติใหม่อยู่เสมอให้หนึ่งคำที่ลูกค้าทานมีหลายมิติ มีลูกเล่นมากกว่าโดนัททั่วไป รสสัมผัสจึงมีความหลากหลาย ซึ่ง FWD ประกันชีวิต มีคอนเซ็ปต์ตรงกับ Drop By Dough ที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และส่งมอบประสบการณ์ที่สนุก สดใหม่ และแตกต่างให้ผู้บริโภค สำหรับโดนัทที่เราร่วมรังสรรค์นั้นได้สะท้อนความเป็นแบรนด์ของ FWD ประกันชีวิต และ Drop By Dough มี 2 รสชาติ คือ โดนัท “ขนมเบื้อง” มาจากแรงบันดาลใจจากขนมไทยโบราณ ซึ่งเป็นขนมโปรดของใครหลายคนในวัยเด็ก ด้วยวัตถุดิบคุณภาพดีที่เราสอดไส้คัสตาร์ดไข่เค็ม โรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดเค็ม เกิดเป็นรสชาติใหม่ หอมหวานกำลังดี และ โดนัทสอดไส้แยมส้มโฮมเมดสองชนิด คือ ส้ม Mandarin และ ส้ม Yuzu ที่ให้รสชาติเปรี้ยว และหวานในหนึ่งคำ ท้อปด้วยเมอแรงส้ม โรยด้วยบิสกิตเพิ่มความหอม สดชื่น และสัมผัสที่ดี”นางสาวอุณาวรรณ ตั้งคารวคุณ ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ และนางสาวธมลวรรณ ตั้งคารวคุณ คุณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ และผู้อำนวยการฝ่ายไอทีและสารสนเทศ บริษัท มิลลาร์รี่ จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องดื่มแบรนด์ “ดิ แอร์ลี่” (The Alley) กล่าวว่า เรามองว่า FWD ประกันชีวิต เป็นแบรนด์ที่ส่งพลังบวกและสนับสนุนให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เชื่อมโยงกับเครื่องดื่มของเรา เช่น ชานมไข่มุก ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ที่สร้างความสุข สดชื่น ให้กับผู้คนทั่วไป ซึ่งในครั้งนี้ The Alley ได้ร่วมกับ FWD ประกันชีวิต สร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ It’s time for Celebrate living นำเสนอ 2 รสชาติใหม่ คือ Sunrise Lemongrass เพื่อให้ทุกคนได้เริ่มวันใหม่อย่างสดชื่น ด้วยเมนูชาจัสมินกรีนที หนึ่งในใบชาที่เป็น signature ของ The Alley มาผสมวัตถุดิบอย่างตะไคร้ และ ขิง ที่ให้ทั้งประโยชน์และดีต่อสุขภาพ อีกทั้งยังมี booster อย่างวิตามินซีจากน้ำส้มคั้นสดมาเพิ่มพลังงานให้ระหว่างวันและ Orange Smoothie Cookie Pie ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากขนมชีสเค้ก โดยนำส้มและนมสดที่เป็นสูตรลับเฉพาะของ The Alley ผสมผสานให้ได้รสชาติที่หอมอร่อย อมเปรี้ยว และหวาน อยู่ในแก้วเดียวกัน พร้อมเพิ่มความสนุกกับคุ้กกี้โอริโอ้ และเนื้อส้มลงไปทำให้เคี้ยวเพลินมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องดื่มของ The Alley มีขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถัน ส่งผลให้เครื่องดื่มของ ‘ดิ แอร์ลี่’ (The Alley) มีรสชาติอร่อยและแตกต่างไม่ซ้ำใครFWD ประกันชีวิต วางกลยุทธ์ในการสร้าง Brand Experience อย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้ประสบการณ์ใหม่ที่ทุกคนได้รับจากแบรนด์สามารถเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต สร้างความคุ้นเคยและซึมซับแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้บริโภค โดยในอนาคต เรายังมีแผนสร้าง Brand Experience อีกหลากหลายรูปแบบ เพื่อทำให้ FWD ประกันชีวิต กลายเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทยอย่างสมบูรณ์