อีสท์สปริงชี้ศก.ฟื้นตัวได้ไม่เท่ากัน แนะกระจายเสี่ยงหุ้มธีมเปิดเมืองทั่วโลก

นายอดิศร เสริมชัยวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) เปิดเผยภายในงานสัมมนาเสมือนจริง REOPENING THE WORLD, UNLOCKING OPPORTUNITIES โอกาสใหม่…เมื่อโลกเปลี่ยน" ว่าในตอนนี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายในการใช้ชีวิต เพราะวิกฤตยังคงรายล้อมรอบตัวเรา แต่หากมองให้กว้างขึ้น ไกลขึ้น เราจะพบว่าโอกาสยังคงมีอยู่ไม่ได้จางหายไปไหน โดยเฉพาะโอกาสในด้านการลงทุน ที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อจากนี้โลกของเราจะฟื้นตัวได้ไม่เท่ากัน การฟื้นตัวในฟากฝั่งหนึ่งอาจยังคงต้องชะลอตัวออกไป แต่กับอีกฟากฝั่งหนึ่งโดยเฉพาะโลกในฟากฝั่งอเมริกาและประเทศพัฒนาแล้วนั้น เราพบการฟื้นตัวที่ชัดเจนกว่ามาก“กำแพงของประเทศนั้นไม่สามารถแบ่งผู้ลงทุนไทยและผู้ลงทุนต่างประเทศออกจากกันได้ เราทุกคนต่างเป็นพลเมืองของโลก (Global Citizen) ดังนั้น เราทุกคนจึงควรสร้างและออกแบบการลงทุนให้ครอบคลุมสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Portfolio) เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีได้เท่าทันผู้ลงทุนทั่วโลก ซึ่งนับเป็น Global Opportunities นั่นเอง”สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วกว่า 3.4 พันล้านโดส และ หากดูสัดส่วนต่อประชากรจะพบว่าหลายๆประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วมีการฉีดวัคซีนกันไปเกินกว่าครึ่ง อาทิเช่นอังกฤษและแคนาดาที่มีสัดส่วนการฉีดไปเกือบ 70%แล้ว เราเชื่อว่ายิ่งการได้ภูมิคุ้มกันหมู่จากวัคซีนได้มากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆมากขึ้นตามไปด้วย เราเห็นภาพของการเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐฯ ไปเมื่อ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา เราได้เห็นการรวมตัวกันเพื่อเชียร์ฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป เราจึงเห็น โอกาสการลงทุนในประเทศที่ภาพของการฟื้นตัวชัดเจน และเมื่อเจาะลึกลงไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวและเริ่มเปิดเมือง โอกาสเหล่านี้จึงทวีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงแนะนำพอร์ตลงทุนของผู้ลงทุนในปัจจุบันให้ปรับเปลี่ยนการลงทุนแบบ Home Bias ให้ลองแบ่งสัดส่วนการลงทุนไปยังต่างประเทศเพิ่อโอกาสรับผลตอบแทนและลดความผันผวนให้กับพอร์ตลงทุนสำหรับสัดส่วนของพอร์ตลงทุนในส่วนการลงทุนต่างประเทศนั้น เราแนะนำให้มีสัดส่วนลงทุนในหุ้นคุณภาพประเทศพัฒนาแล้ว เช่น กองทุนหุ้นคุณภาพหรือหุ้นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่างกองทุน TMB-GQG, TMB-ES-GCG, T-ES-GCG, TMB-GCore เป็นกลุ่มกองทุนหลัก และค่อยเลือกการลงทุนในลักษณะภูมิภาคหรือประเทศที่มีศักยภาพ เช่นสหรัฐอเมริกาหรือจีนต่อไปนอกจากนี้ TMBAM Eastspring เชื่อว่าการลงทุนในหุ้นรับโอกาสการเปิดเมืองทั่วโลกจะมีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงเปิดขายกองทุน TMB Eastspring Dynamic Leisure and Entertainment หรือ TMB-ES-CHILL โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF บริหารโดย Invesco Asset Management ซึ่งเป็นกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสันทนาการและบันเทิง และมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active โดยไม่ยึดติดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้ทันต่อสถาณการณ์ โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Indexกองทุน TMB-ES-CHILL จะเปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคมนี้ ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท และรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end fee) จากเดิม 1% เป็น 0.75% โดยไม่มีขั้นต่ำ พิเศษเฉพาะช่วงเสนอขายครั้งแรก