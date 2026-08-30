บุกจับคาบ้าน! รวบ “โจรชิงทองโลตัสอรัญประเทศ” สารภาพเอาทองกว่า 70 บาททิ้งริมทางรถไฟ ทหาร-ตำรวจตามยึดคืน เตรียมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ

สระแก้ว – ทหารผนึกตำรวจ สภ.อรัญประเทศ บุกค้นบ้านต้องสงสัยคดีชิงทองร้านทองเยาวราช ห้างโลตัส สาขาอรัญประเทศ รวบชายวัย 36 ปี เจ้าตัวรับสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุ ก่อนเผยนำทองกว่า 70 บาทไปโยนทิ้งริมทางรถไฟ เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาจนพบและตรวจยึดคืน เตรียมนำตัวสอบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ
วันนี้ ( 30 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับตำรวจ สภ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 177 หมู่ 9 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ ซึ่งเชื่อว่าเป็นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยก่อเหตุชิงทองภายในร้านทองเยาวราช ห้างโลตัส สาขาอรัญประเทศ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบ นายอานนท์ อุดธิรัมย์ อายุ 36 ปี อยู่ภายในบ้าน โดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุ พร้อมให้ข้อมูลว่า หลังเกิดเหตุได้นำทองรูปพรรณที่ได้มาจากการชิงทรัพย์จำนวนกว่า 70 บาท ไปโยนทิ้งไว้บริเวณริมทางรถไฟ บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ
หลังทราบข้อมูล เจ้าหน้าที่จึงเร่งเดินทางไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว เพื่อค้นหาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดี กระทั่งพบของกลางตามคำให้การของผู้ต้องหา จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนนำตัวนายอานนท์ไปยัง สภ.อรัญประเทศ เพื่อสอบสวนอย่างละเอียด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมขยายผลถึงพฤติการณ์การก่อเหตุ และตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือร่วมขบวนการด้วยหรือไม่
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนทองและทรัพย์สินที่ตรวจยึด รวมถึงพฤติการณ์ในการก่อเหตุและผู้ร่วมขบวนการ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจ สภ.อรัญประเทศ โดยคาดว่าจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง