(คลิป)ทนายอนันตชัย ยื่นคำขาด 7 วัน! “วรเดช”ที่ปรึกษาป้าดาต้องขอขมาเจ้าอาวาส ถ้าเฉยเจอฟ้อง ม.112-หมิ่นคณะสงฆ์

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“ “ทนายอนันตชัย” นำทีมมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ลงพื้นที่กราบเจ้าอาวาส ยืนยันที่ดินวัดถูกต้องตามกฎหมาย ไร้ทางเอากลับคืน พร้อมออกโรงเตือนอดีตบิ๊ก พศ. “วรเดช” หลังเปิดหน้าฉะสถานะพระสงฆ์ จ่อส่งทนายแจ้งความ ม.112 - หมิ่นคณะสงฆ์ ย้ำหากไม่เดินทางมาขอขมาภายใน 7 วัน ดำเนินคดีถึงที่สุดแน่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(29 ส.ค.) ที่วัดป่าอดุลยาราม ทนายความชื่อดัง นายอนันตชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม พร้อมด้วย ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา นายโกวิทย์ แสงสากล ทนายความ และคณะ เดินทางเข้ากราบพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม และได้พูดคุยกับเจ้าอาวาสสักพักใหญ่ ก่อนที่จะออกมาแถลงข่าวกับประชาชนที่มารอรับฟังข่าวสารความคืบหน้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยาราม
นายอนันตชัย กล่าวถึงกรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่นว่า ขออนุโมทนากับครอบครัวตาเฮียง พร้อมฝากไปถึงบุคคลที่ยังยึดติดว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนเอง ขอให้ทบทวนข้อเท็จจริง เพราะจากพยานหลักฐานและขั้นตอนทางกฎหมาย ที่ดินได้ถูกอุทิศเพื่อใช้ในการสร้างวัดแล้ว จึงไม่มีทางที่จะนำกลับคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนได้ ที่ผ่านมามีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะของวัดและที่ดิน โดยเฉพาะกรณีของป้าดา ซึ่งหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ดินอาจไม่ใช่ของวัด ก็มีทนายความและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจง
ขณะที่กรมที่ดินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการตั้งวัด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำหลักฐานเกี่ยวกับการขออนุญาตสร้างวัด การประกาศตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา และสถานะของเจ้าอาวาสออกมาแสดงให้เห็นแล้วทุกอย่างถูกต้อง
ส่วนกรณีนายวรเดช อดีตข้าราชการระดับสูงของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ออกมาให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงสถานะของพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนั้น ทนายอนันตชัย ระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับถ้อยคำบางช่วงที่กล่าวถึงเจ้าอาวาส เพราะเข้าข่ายการดูหมิ่นคณะสงฆ์ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
หลังจากหารือกับ ดร.ประยุทธ์แล้ว ฝ่ายวัดต้องการให้โอกาสคุณวรเดช 7 วัน ให้เดินทางมากราบขอขมาพระครูอดุลสารนิเทศ ถ้อยคำที่นายวรเดชกล่าวพาดพิงถึงท่านไม่เหมาะสม โดยพระครูอดุลสารนิเทศเป็นพระมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 และหากเป็นความผิดในบางมาตราที่เกี่ยวข้อง กับการดูหมิ่นคณะสงฆ์ อาจเป็นคดีที่ไม่สามารถถอนแจ้งความหรือยอมความได้
จึงฝากไปยังญาติ พี่น้อง และบุคคลใกล้ชิดของนายวรเดช ขอให้ช่วยประสานให้เข้ามาขอขมาภายใน 7 วัน หากไม่มาตามกำหนด จะมอบหมายให้ทนายบอยเข้าแจ้งความที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น โดยฝ่ายกฎหมายได้ถอดเทปและเตรียมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว