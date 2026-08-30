(คลิป)รถไฟทางคู่ “บ้านไผ่-นครพนม” คืบหน้า 30% ติดหล่มเวนคืนที่ดิน 9,000แปลง สัญญา 2 ส่อดีเลย์ คาดเสร็จเปิดบริการปี 73

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - รถไฟทางคู่สายใหม่ บ้านไผ่—นครพนม ระยะทาง 355 กม.วงเงินกว่า 6.6 หมื่นล้าน โดยภาพรวมคืบหน้า 30% เผยสัญญา 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก ฉลุยแล้วกว่า 60% เร็วกว่าแผน ขณะที่สัญญา 2 ช่วงหนองพอก-นครพนม สะดุดปัญหาเวนคืนที่ดินเกือบหมื่นแปลง ล่าช้ากว่าแผน 10-12% คาดพร้อมเปิดให้บริการเชื่อมระบบโลจิสติกส์ลุ่มน้ำโขงได้ในปี 2573
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 29 ส.ค. 2569 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง และประธานกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ณ สถานีรถไฟชุมทางหนองแวงไร่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงข่ายรางเชื่อมโยงภาคอีสานตามนโยบายกระทรวงคมนาคม
โครงการรถไฟทางคู่สายนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่มุ่งลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยเป็นเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่ (New Alignment) ระยะทางรวม 355 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนรวม 66,848.33 ล้านบาท พาดผ่านพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, มุกดาหาร และนครพนม ปัจจุบันมีความคืบหน้าในภาพรวมราว 30%
สำหรับการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 สัญญาหลัก ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่ - หนองพอก ระยะทาง 179.50 กม. ผู้รับจ้าง คือกิจการร่วมค้า เอเอส-ซ.ทวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ขณะนี้มีความก้าวหน้าแล้วกว่า 60% ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2572 ขอบข่ายงานคือการก่อสร้างสถานีรถไฟ 10 แห่ง, ป้ายหยุดรถ 6 แห่ง, ลานบรรทุกสินค้า (Loading Yard) 3 แห่ง และย่านกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard : CY) 1 แห่ง
ส่วนสัญญาที่ 2 ช่วงหนองพอก - สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม) ระยะทาง 175.28 กม.ผู้รับจ้างคือกิจการร่วมค้า ยูนิก (UNIQ) ตอนนี้มีความก้าวหน้าการทำงาน ประมาณ 30% ล่าช้ากว่าแผนงานราว 10-12% คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี 2573 รับผิดชอบสร้างสถานีรถไฟ 9 แห่ง, ป้ายหยุดรถ 6 แห่ง และย่านกองเก็บตู้สินค้า (CY) 2 แห่ง
นายปิยพงษ์ ระบุว่า แม้การส่งมอบพื้นที่ในภาพรวมจะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานในสัญญาที่ 2 เกิดความล่าช้า มาจากกระบวนการเวนคืนที่ดิน เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางตัดใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีคันทางรถไฟเดิม ต้องจัดซื้อและเวนคืนที่ดินของประชาชนรวมกว่า 9,000 แปลง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงาน จ่ายเงินชดเชย และเร่งรัดส่งมอบพื้นที่เพื่อไม่ให้กระทบต่อกรอบเวลาเปิดเดินรถปี 2573
เชื่อมโครงข่ายโลจิสติกส์ลุ่มน้ำโขง
โครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-นครพนม ถูกวางตำแหน่งให้เป็น "สะพานเศรษฐกิจ" สายใหม่ของภาคอีสานตอนกลางและตอนบน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ตัวเส้นทางจะไปสิ้นสุดที่ย่านกองเก็บสินค้าบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม) เชื่อมต่อการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว และทะลุผ่านไปยังท่าเรือหวุงอ่าง (Vung Ang) ในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประตูออกสู่ทะเลจีนใต้ รวมถึงเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟจีน-ลาว เพื่อส่งออกสินค้าไปยังตอนใต้ของประเทศจีน
ด้านมาตรฐานการออกแบบ รถไฟสายนี้รองรับความเร็วสูงสุดของขบวนรถโดยสารที่ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และรถสินค้าที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมสถานีรวม 31 แห่ง (สถานี 19 แห่ง และป้ายหยุดรถ 12 แห่ง) ช่วยยกระดับความปลอดภัย ลดระยะเวลาเดินทาง และเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้กับ 6 จังหวัดภาคอีสานอย่างยั่งยืน