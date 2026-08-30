ตร.พัทยาสนธิกำลัง พม.ชลบุรี กวาดล้างค้าประเวณีชายหาด รวบ 25 ราย ทั้งไทย-ต่างชาติ รับทัพเรือสหรัฐฯ เยือน

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจพัทยาสนธิกำลัง พม.ชลบุรี ตำรวจท่องเที่ยว และ ตม. ลงพื้นที่กวาดล้างการลักลอบค้าประเวณีตามแนวชายหาด ถนนสายสอง และจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ พบผู้กระทำผิดรวม 25 ราย เป็นชาวลาว 5 ราย ยูกันดา 2 ราย และคนไทย 18 ราย ดำเนินการตามกฎหมาย เตรียมเพิ่มความเข้มงวดต่อเนื่องช่วงรับกำลังพลทหารเรือสหรัฐฯ เยือนเมืองพัทยา
วันนี้( 30 ส.ค.)นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.สิริวัฒน์ คัชมาตย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา นำกำลังตำรวจปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจสายตรวจ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ พม.ชลบุรี รวมกว่า 20 นาย ลงพื้นที่ตรวจสอบและกวาดล้างการลักลอบค้าประเวณีบริเวณแนวชายหาดเมืองพัทยา ถนนสายสอง และพื้นที่สาธารณะจุดเสี่ยง
เจ้าหน้าที่มุ่งตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเตร็ดเตร่ รบเร้า หรือชักชวนบุคคลเพื่อการค้าประเวณีบริเวณฟุตปาธและพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา
การปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีขึ้นในช่วงที่จังหวัดชลบุรีเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลทหารเรือสหรัฐฯ ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงต้องการสร้างความมั่นใจว่าการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และทุกหน่วยงานจะร่วมกันดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างจริงจัง
นางสาวจันจิรา กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 การเตร็ดเตร่หรือรบเร้าบุคคลในสถานที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณีเข้าข่ายความผิด โดยปัจจุบันการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการปรับเป็นพินัย ซึ่ง พม.มีหน้าที่ร่วมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังให้ความสำคัญกับการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ หากพบผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี จะดำเนินการอย่างเข้มงวด เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับความผิดตามกฎหมายค้ามนุษย์
ผลการตรวจสอบพบผู้กระทำผิดรวม 25 ราย แบ่งเป็นสัญชาติลาว 5 ราย สัญชาติยูกันดา 2 ราย และสัญชาติไทย 18 ราย เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับเป็นพินัยและเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้าน พ.ต.ท.สิริวัฒน์ กล่าวว่า การลงพื้นที่เป็นมาตรการปกติของ สภ.เมืองพัทยา ตามนโยบายผู้บังคับบัญชาที่กำชับให้กวดขันพฤติกรรมการเตร็ดเตร่เพื่อการค้าประเวณีในพื้นที่สาธารณะ โดยครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังหลายหน่วยงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นระเบียบให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบตามแนวชายหาดและพื้นที่ท่องเที่ยว พร้อมขยายการตรวจสอบปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชน ทั้งแรงงานเด็ก เด็กเร่ร่อน ขอทาน รวมถึงการนำเด็กมาขายสินค้า หรือบังคับให้ขอทาน
เจ้าหน้าที่ฝากประชาชนและผู้ประกอบการร่วมกันเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยความเป็นมิตร เคารพกฎหมาย และร่วมกันรักษาภาพลักษณ์เมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย มีระเบียบ และน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก
ตำรวจยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและรักษาภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย