ผู้รับเหมาสาวบุรีรัมย์ร้อง สร้างฝายน้ำล้นเสร็จ 2 แห่ง อบต.ยื้อเบิกจ่าย ทำเดือดร้อนหนักขาดเงินหมุนเวียน

บุรีรัมย์- ผู้รับเหมาสาวบุรีรัมย์ร้องขอความเป็นธรรม สร้างฝายน้ำล้น 2 แห่งเสร็จ แต่ อบต.หัวถนน จ.บุรีรัมย์ ไม่เบิกจ่ายเงินให้อ้างเอกสารยังมาเสร็จ ทำเดือดร้อนขาดเงินหมุนเวียนจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และคนงาน ขณะที่ อบต.ยันไม่ได้ยื้อ ชี้เพิ่งแก้งานเสร็จ ตรวจรับแล้ว เตรียมหักค่าปรับกว่า 2 แสน
วันนี้ ( 30 ส.ค.69) นางสาวกฤติมา ธนโชติโภคินกุล อายุ 26 ปี ผู้รับเหมาและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด แห่งหนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ นำเอกสารหลักฐานออกมาร้องขอความช่วยเหลือ กรณีรับเหมาทำโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 จำนวน 2 แห่ง บริเวณคลองลำไทรโยง บ้านปราสาททอง หมู่ 11 และบ้านหนองถั่วแปป หมู่ 3 ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกฤติมา บอกว่า ได้เข้าร่วมประมูลงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้ชนะการประมูลก่อสร้างฝายน้ำล้นทั้ง 2 แห่ง โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2569 และเคยเบิกจ่ายเงินงวดแรกไปแล้ว แต่หลังจากเดินหน้าก่อสร้างต่อเนื่องและยื่นส่งงานในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 กลับต้องเผชิญปัญหาการรอคอยการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน จนกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน โดยคณะกรรมการเข้าตรวจงานเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ก่อนแจ้งให้แก้ไขงานบางส่วน โดยอ้างว่างานไม่เป็นไปตามแบบแปลน ซึ่งผู้รับเหมาได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสั่งการและส่งมอบงานอีกครั้ง สิ่งที่ผู้รับเหมารู้สึกกังวล คือระหว่างที่ต้องรอการตรวจรับและรอเงินค่างวด ต้นทุนไม่ได้หยุดตามไปด้วย ทั้งค่าวัสดุ ค่าดำเนินการ และค่าแรงคนงานที่ต้องจ่ายอย่างต่อเนื่อง
“ผู้รับเหมารายเล็กไม่ได้มีเงินทุนหมุนเวียนเยอะ ต้องสำรองเงินทำงานไปก่อน ต้องจ่ายค่าแรงคนงานทุกวัน แต่เมื่อทำงานไปแล้วเงินยังไม่สามารถเบิกได้ ก็ทำให้ขาดสภาพคล่อง อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้เร็วที่สุดด้วย การต้องรอเงินค่างวดเป็นเวลานาน ทำให้ธุรกิจเริ่มได้รับผลกระทบ จึงตัดสินใจนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าติดตามเรื่องต่อไป หากยังไม่ได้รับความชัดเจน” นางสาวกฤติมา กล่าว
จากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปที่ อบต.หัวถนน สอบถามนายณัฐเศรษฐ์ บุญแพง นายช่างโยธา อบต.หัวถนน และรักษาการ ผอ.กองช่าง อบต.หัวถนน ระบุว่า จริงๆแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน มีคณะกรรมการไปตรวจงานอยู่บ่อยครั้ง แต่การที่ไปตรวจงานก็จะต้องสั่งการให้เป็นไปตามแบบแปลนเท่านั้นซึ่งกรณีนี้มีการให้แก้ไขแบบแปลนด้วยเนื่องจากการก่อสร้างไม่ตรงกับแบบที่วางไว้ ซึ่งเคสนี้ผู้รับเหมามาแก้งานในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา และส่งงานในวันวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการไปตรวจรับงาน ในวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งก็ไม่ได้ล่าช้า
กรณีที่ส่งงานแล้วตามหลักทั่วไป 3 -5 วัน ก็จะส่งเรื่องไปที่กองคลังเพื่อทำการเบิกจ่าย จากนั้นเรื่องไปอยู่ที่กองคลังจะใช้เวลา 3-5 วัน เช่นกัน ในการเบิกจ่าย ยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้าทำตามระบบและระเบียบของทางราชการที่วางไว้ คาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเบิกจ่ายได้ ส่วนที่ผู้รับเหมาทำงานล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับตามระเบียบ รวม 2 แห่งประมาณ 2 แสนกว่าบาท