คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมอุดรฯเขต3ไม่เกิน 2 ทุ่มคืนนี้

อุดรธานี-คึกคักตั้งแต่ยังไม่เปิดคูหา เลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 อุดรธานี ประชาชนแห่ใช้สิทธิแต่เช้า หนุ่ม 19 ปี มาเป็นคนแรก เผยไม่ตื่นเต้น แต่ตื่นเต้นนักข่าวมาถ่ายรูป คาดรู้ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน 2 ทุ่มคืนนี้
แต่เช้าวันนี้( 30 ส.ค.) บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 3 เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยเขตเลือกตั้งที่ 3 มีหน่วยเลือกตั้งรวม 240 หน่วย
ขณะที่ กกต.จังหวัดอุดรธานี เตรียมความพร้อมทุกด้าน พร้อมคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 19.30 น. และไม่เกิน 20.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ 7 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลาวัดบ้านเม่น ตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. มีประชาชนทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนเปิดลงคะแนน มีการเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิรายแรก คือ นายวิสุทธิ์ หรือเติ้ล อายุ 19 ปี ชาวบ้านเม่น หมู่ 7 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งเดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้า และถือเป็นประชาชนคนแรกที่มาใช้สิทธิในหน่วยดังกล่าว
นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า การมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษ เพราะเป็นการใช้สิทธิตามหน้าที่ของประชาชน แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นกลับเป็นการที่มีผู้สื่อข่าวมาถ่ายภาพและติดตามบรรยากาศการเลือกตั้ง
ขณะที่บรรยากาศภายในหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ตรวจสอบรายชื่อและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามขั้นตอน โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งจากส่วนกลาง รวมถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์และติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด
นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยถึงความพร้อมว่า ก่อนวันเลือกตั้ง กกต.ได้มีการฝึกซ้อมและซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. โดยเฉพาะการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการประจำหน่วย ตามนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำให้กรรมการประจำหน่วยมีความมั่นใจและสามารถดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเรียบร้อย
สำหรับภาพรวมการออกมาใช้สิทธิของประชาชน กกต.จังหวัดอุดรธานี ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกหมู่บ้าน โดยประสานผู้ใหญ่บ้านช่วยเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่าหลายหน่วยมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าพื้นที่ตำบลบ้านขาว รวมถึงอำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอม จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก
ส่วนการเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง นางสาวสมิหรา กล่าวว่า ขณะนี้มีทั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และคณะเคลื่อนที่เร็วจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเหตุเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงเข้ามา
ด้านการนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 240 หน่วย คาดว่าจะสามารถทราบผลอย่างไม่เป็นทางการได้ประมาณ 19.30 น. และอย่างช้าไม่น่าจะเกิน 20.00 น. เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งเพียงเขตเดียว
หลังจากแต่ละหน่วยนับคะแนนเสร็จ จะมีการส่งผลผ่านระบบออนไลน์ก่อน เพื่อรวบรวมและประมวลผล ขณะที่เอกสารหลักฐานและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จะนำส่งตามขั้นตอน โดยพื้นที่ที่อยู่ไกลที่สุดคืออำเภอเพ็ญ ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ขณะที่พื้นที่อำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอมถือว่าอยู่ไม่ไกลจากจุดรวบรวมผลคะแนน จึงคาดว่าจะสามารถรวบรวมผลได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนการรับมือกับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝน กกต.ได้กำชับกรรมการประจำหน่วยให้ดูแลวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นกระดาษ ได้เตรียมถุงขนาดใหญ่สำหรับป้องกันฝนไว้แล้ว ขณะที่พื้นที่อำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอม ซึ่งอาจประสบปัญหาไฟตกหรือไฟดับ ได้เตรียมโคมไฟและชาร์จแบตเตอรี่สำรองไว้พร้อมใช้งาน
อย่างไรก็ตาม หน่วยเลือกตั้งทั้งหมดในเขตเลือกตั้งที่ 3 ใช้อาคารถาวรเป็นสถานที่เลือกตั้ง จึงช่วยลดความกังวลเรื่องสภาพอากาศและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้ในระดับหนึ่ง
ขณะที่ประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ ต่างสะท้อนความคาดหวังต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า อยากได้ผู้แทนที่เป็นคนดี มีความตั้งใจทำงาน และสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่และบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
สำหรับการเลือกตั้งซ่อม สส.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งรวม 240 หน่วย ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิได้ตลอดช่วงเวลาการลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และโปร่งใส