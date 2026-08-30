(คลิป)ตำรวจ-ตม.ไล่จับ “จ่าเด้า บุรีรัมย์”เพิ่งประกันตัวคดีขนจีนเข้าไทย บึ่งกระบะขนจีนย้อนศรหนีด่านฯเชียงแสนซ้ำ

เชียงราย - เผยนาที ตำรวจ-ตม.ไล่จับ “จ่าเด้า บุรีรัมย์” เพิ่งประกันตัวคดีขนจีนเข้าเมือง บึ่งกระบะทะเบียนเชียงรายขนจีนย้อนศรทิ้งชาวจีนที่เคยทำงานในเมียนมาย้ายเข้าลาวเตรียมย้ายกลับเมียนมา ลงข้างทางหนีจุดตรวจชายแดนเชียงแสนซ้ำ
พ.ต.อ.อนุพันธ์ กันถารัตน์ ผกก.สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย และ พ.ต.อ.ภัทรพงศ์ อินวรรณา ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนหมายเลข 1129 พื้นที่หมู่บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงแสน สุดสัปดาห์นี้
พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ป้ายทะเบียน ผน 8936 เชียงราย ขับมุ่งหน้าจะไปทาง อ.เชียงของ แต่เมื่อใกล้ถึงจุดตรวจกลับหยุดและเลี้ยวกลับย้อนศรหลบหนีกะทันหัน แต่เจ้าหน้าที่ได้นำรถออกไปสกัดไว้ได้ทันขณะขับยังไม่พ้นหมู่บ้าน
ตรวจสอบพบคนขับชื่อนายพุทธชาติ หรือจ่าเด้า อายุ 53 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเพิ่งประกันตัวออกมาสู้คดีถูกจับกุมเมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมาเพราะขนชาวจีนจำนวน 4 คน
และยังพบชายชาวจีนอีก 1 คน ทราบชื่อต่อมาคือนายจาง วานเจ๋ (MR. ZHANG WANZE) อายุ 25 ปี ที่ถูกทิ้งจากรถลงเดินอยู่ข้างถนนโดยไม่รู้จะไปทางไหน สอบถามทราบว่าไปทำงานที่ประเทศเมียนมาเมื่อ 1 ปีก่อนจะย้ายมาที่ สปป.ลาว ตรงกันข้าม อ.เชียงแสน แต่นายจ้างให้ย้ายกลับไปเมียนมาอีกจึงข้ามเรือแม่น้ำโขงมาที่ อ.เชียงแสน แล้วใช้เส้นทางในประเทศไทยที่สะดวกกว่า
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาว่า "เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ส่วน นายพุทธชาติแจ้งข้อหาว่า “ช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งรู้ว่าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ให้พ้นจากการจับกุม” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงแสน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย.