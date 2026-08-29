(คลิป)รถม้าลำปางพุ่งชน จยย.ไถลชนเก๋ง-กระบะ เสียหายอีก 2 คัน คนขี่มอ’ไซค์-ม้า เจ็บ

ลำปาง - รถม้าลำปางเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์ก่อนพลิกคว่ำกลางถนน ไพลชนเก๋ง-กระบะ เสียหายอีก 2 คัน ขณะที่สาวร้านสะดวกซื้อคนขี่ จยย.-ม้าลากรถเจ็บ เจ้าของเร่งประสานรถนำตัวม้าไปรักษา
วันนี้(29 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองลำปาง ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถม้าชนรถหลายคัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณถนนบุญวาทย์ เขตเทศบาลนครลำปาง เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น.เศษที่ผ่านมา จึงเดินทางไปตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ที่เกิดเหตุพบ รถม้าพลิกคว่ำอยู่กลางถนน สภาพได้รับความเสียหาย เบื้องต้นทราบว่า รถม้าคันดังกล่าววิ่งมาตามถนน ก่อนพุ่งชนรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจนล้ม หญิงสาวพนักงานร้านสะดวกซื้อวัย 27 ปี ได้รับบาดเจ็บ กู้ภัยสว่างนครลำปาง ได้นำตัวส่ง รพ.ลำปาง แล้ว
ขณะที่รถม้าเกิดเสียหลักพลิกคว่ำ และพุ่งไปชนรถยนต์เก๋งป้าย ทะเบียน กรุงเทพฯ ที่จอดอยู่ริมถนนหน้าวัดสวนดอก ส่งผลให้รถเก๋งได้รับความเสียหายบริเวณด้านท้าย
ขณะเดียวกัน แรงชนยังทำให้รถจักรยานยนต์ที่ล้มไถลไปชนรถกระบะที่จอดอยู่ด้านหน้าอีก 1 คัน เสียหายไฟเลี้ยวด้านหลังฝั่งซ้าย
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางกันค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นวันเสาร์และบริเวณถนนเลียบแม่น้ำน้ำมีถนนคนเดินกาดกองต้า ขณะที่ถนนเส้นที่เกิดอุบัติเหตุเป็นถนนสายกลางคือถนนบุญวาทย์ ซึ่งประชาชนมักจะจอดรถไว้ข้างทางและเดินไปเที่ยวกาดกองต้าในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์
ขณะที่ ม้าตัวที่ลากรถม้าได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังซ้ายจนไม่สามารถเดินได้ เจ้าหน้าที่และเจ้าของรถม้าได้นำรถม้าไปจอดไว้บริเวณวัดสวนดอก ก่อนที่เจ้าของม้า คือนายประทัด จะประสานรถกระบะเพื่อนำม้าที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษา โดยทราบว่าช่วงเกิดเหตุไม่มีผู้โดยสารนั่งมาบนรถม้า และรถม้าคันนี้กำลังจะไปรับผู้โดยสาร ในตัวเมืองลำปาง
ทั้งนี้มีรายงานว่า รถม้าของผู้ประกอบการรถม้าในลำปางมีการทำสัญญาและทำประกันภัย พ.ร.บ.ภาคบังคับ เหมือนกับรถยนต์ทั่วไป โดยบริษัทประกันภัยได้เข้าตรวจสอบความเสียหายและดำเนินการตามขั้นตอน
ส่วนสาเหตุที่แท้จริง ต้องรอการสอบสวนของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง ดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนอีกครั้ง