น้ำท่วม “บ่อไร่” กลับสู่ปกติ เร่งช่วยชาวบ้าน–เตรียมพร้อม 24 ชม. ขณะที่ “เขาสมิง” ยังน่าห่วง คลองสะตอแตะ 9.10 ม. ระดับวิกฤต

ตราด – สถานการณ์น้ำท่วม อ.บ่อไร่ เริ่มคลี่คลาย หลังฝนหยุดตก ระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังจัดกำลังเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ อ.เขาสมิงยังน่าห่วง คลองสะตอระดับน้ำพุ่ง 9.10 เมตร เพิ่มขึ้น 2.80 เมตรในวันเดียว เข้าสู่ระดับวิกฤต หลายหมู่บ้านเริ่มได้รับผลกระทบ
ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ ( 29 ส.ค.) สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.ตราด โดยในพื้นที่ อ.เขาสมิง พบว่าระดับน้ำในคลองสะตอเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเข้าสู่ระดับวิกฤต ขณะที่คลองเขาสมิงระดับน้ำลดลงและยังอยู่ในภาวะปกติ
ล่าสุด คลองเขาสมิง มีระดับน้ำอยู่ที่ 1.70 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 0.72 เมตร ภาพรวมยังอยู่ในระดับปกติ ส่วน คลองสะตอ ต.สะตอ มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 9.10 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานถึง 2.80 เมตร และเข้าสู่ระดับวิกฤต ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันเริ่มมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดย หมู่ 1 มีน้ำท่วมถนนหลายจุด ส่งผลให้การสัญจรเป็นไปด้วยความลำบาก ส่วน หมู่ 4 บริเวณซอยท่าฉาง มีน้ำท่วมถนนหลายจุดเช่นกัน ขณะที่ หมู่ 8 ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
ส่วน หมู่ 9 พบได้รับผลกระทบหลายจุด โดยบริเวณ ซอยรื่นรมย์สามัคคี มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางหลักภายในหมู่บ้าน ขณะที่บริเวณ ซอยวังหิน มีน้ำท่วมเส้นทางหลักของหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จึงยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่คลองสะตออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะหลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแตะระดับวิกฤตแล้ว ขณะที่ อ.บ่อไร่ สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังฝนหยุดตกเมื่อเวลา 19.45 น. วันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนเวลา 24.00 น.
อย่างไรก็ตาม ยังมีบางพื้นที่ใน ต.บ่อพลอย ที่มีน้ำท่วมขังอยู่บ้าง แต่ระดับน้ำไม่สูงมากนัก โดยทางอำเภอบ่อไร่ยังคงส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ด้าน นายสุเมธ ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อไร่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจระดับน้ำในจุดที่ได้รับผลกระทบ พร้อมจัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบ่อไร่ที่ 7 เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน
ภารกิจสำคัญประกอบด้วย การช่วยขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง รวมถึงอพยพและเคลื่อนย้ายประชาชนกลุ่มเปราะบาง เด็ก และผู้สูงอายุ ไปยังพื้นที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายจากสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ อำเภอบ่อไร่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำ ข้อมูลข่าวสาร และประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือหรือพบเหตุอุทกภัย สามารถประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ทันที
ขณะที่พื้นที่ อ.เขาสมิง ยังคงต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณคลองสะตอ หลังระดับน้ำแตะ 9.10 เมตร ซึ่งอยู่ในระดับวิกฤต และเริ่มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในหลายหมู่บ้านแล้ว