เรือประมง–สปีดโบ๊ทนับร้อยลำหลบคลื่นลม จอดทอดสมอแน่นหน้าอ่าวแสมสาร หลังทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตร

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เรือประมงทั้งเล็กและใหญ่ รวมถึงสปีดโบ๊ทและเรือบรรทุกสินค้านับร้อยลำ พร้อมใจกันจอดทอดสมอหลบคลื่นลมบริเวณหน้าอ่าวแสมสาร เป็นแนวยาว 2-3 กิโลเมตร ตั้งแต่หน้าเขาวิหารหลวงพ่อดำถึงหน้าหาดสีทอง หลังทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขณะที่ชาวเรือได้รับคำเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่ฝนฟ้าคะนอง
วันนี้ (29 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศที่มีฝนตกและคลื่นลมแรงในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ชลบุรี ส่งผลให้เรือประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงเรือสปีดโบ๊ทและเรือบรรทุกสินค้า นับร้อยลำ ต่างนำเรือเข้าจอดทอดสมอเพื่อหลบคลื่นลม บริเวณหน้า อ่าวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยเรือจำนวนมากจอดเรียงรายเป็นแนวยาว ตั้งแต่บริเวณหน้าเขาวิหารหลวงพ่อดำ ไปจนถึงบริเวณหน้าหาดสีทอง รวมระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร ท่ามกลางสภาพทะเลที่มีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร ทำให้ผู้ประกอบการและชาวเรือต่างเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเลือกนำเรือเข้าหลบคลื่นลมในพื้นที่ปลอดภัย
ทั้งนี้ ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง รวมถึงติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด
สำหรับเรือเล็กบริเวณ ทะเลอันดามันตอนบน ขอให้พิจารณางดออกจากฝั่งในช่วงที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เพื่อความปลอดภัย พร้อมติดตามสถานการณ์คลื่นลมและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง