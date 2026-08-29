พายุฝนถล่มกรุงเก่า! กิ่งตะเคียนหิน 100 ปีหักทับศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อย พังยับ เจ้าอาวาสเจ็บเย็บ 7 เข็ม

พระนครศรีอยุธยา – พายุฝนกระหน่ำกรุงเก่า ลมแรงพัดต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นหลายพื้นที่ กิ่งใหญ่ต้นตะเคียนหินอายุกว่า 100 ปี ภายในวัดโบสถ์สมพรชัย อ.บางไทร หักลงมาทับศาล “เจ้าแม่ตะเคียนน้อย” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ พังเสียหายทั้งหลัง ขณะที่หลังคาอเนกประสงค์ของวัดได้รับความเสียหายเช่นกัน ด้านเจ้าอาวาสเผยช่วงเช้าออกบิณฑบาต ถูกกิ่งไม้ร่วงใส่ศีรษะ ต้องเย็บถึง 7 เข็ม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดฝนตกหนักและลมพายุพัดแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้ต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นได้รับความเสียหายหลายจุดเมื่อช่วงค่ำวานนี้ 28 ส.ค.ทำให้วัดโบสถ์สมพรชัย หมู่ 1 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา กิ่งขนาดใหญ่ของต้นตะเคียนหินอายุกว่า 100 ปี สูงประมาณ 12 เมตร หักโค่นลงมา โดยกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตกใส่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง จนตัวศาลได้รับความเสียหายพังยับทั้งหลัง นอกจากนี้แรงลมและกิ่งไม้ยังสร้างความเสียหายให้กับหลังคาอเนกประสงค์ของวัดอีกด้วย
ล่าสุดวันนี้( 29 ส.ค.) พระสงฆ์และชาวบ้านได้ช่วยกันตัดกิ่งไม้และเคลื่อนย้ายกิ่งต้นตะเคียนที่หักโค่นออกจากพื้นที่ เพื่อเปิดทางและป้องกันอันตรายเพิ่มเติม พร้อมสำรวจความเสียหายโดยรอบ พบว่าภายในวัดยังมีต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นจากแรงลมอีกหลายจุด
พระสมุห์สุชิน วรปญฺโญ อายุ 60 ปี เจ้าอาวาสวัดโบสถ์สมพรชัย เปิดเผยว่า ช่วงที่เกิดเหตุประมาณ 17.00 น. มีฝนตกหนักและลมพายุพัดแรงอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะได้ยินเสียงต้นไม้หัก เมื่อออกมาดูจึงพบว่าต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่บริเวณใกล้ศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยหักลงมา และกิ่งขนาดใหญ่ตกลงมาทับศาลจนได้รับความเสียหาย
เจ้าอาวาสยังเปิดเผยอีกว่า ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า ขณะออกเดินบิณฑบาตตามบ้านเรือนประชาชน พบว่าตามเส้นทางมีต้นไม้และกิ่งไม้หักหลายแห่ง ระหว่างเดินบิณฑบาตมีกิ่งไม้ที่หักค้างอยู่ร่วงลงมาใส่ศีรษะ จนได้รับบาดเจ็บและต้องเย็บแผลถึง 7 เข็ม
เบื้องต้นทางวัดและชาวบ้านจะช่วยกันจัดการต้นไม้และกิ่งไม้ที่หักโค่น พร้อมสำรวจความเสียหายทั้งหมด เพื่อเตรียมซ่อมแซมศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อย รวมถึงหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน
พระสมุห์สุชินฝากเตือนวัดและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ควรหมั่นตรวจสอบสภาพต้นไม้และตัดแต่งกิ่งที่อยู่ในสภาพเสี่ยง โดยเฉพาะกิ่งที่มีขนาดใหญ่ ยาว หรือมีน้ำหนักมาก เพื่อป้องกันการหักโค่นและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินในช่วงที่เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรง