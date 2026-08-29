ชง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ฟัน ผอ.รร.กมลาไสย ปล่อยตัดไม้โบราณกวาดเรียบ 32 ต้น ตร.ลุยเอกซเรย์เจอพ่นสีเตรียมโค่นมะขามยักษ์อีก 18 ต้น

กาฬสินธุ์ - คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนกมลาไสย เคาะมติส่งเรื่องให้ ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ชี้ขาดความผิด ผอ.โรงเรียนกมลาไสย ปล่อยให้ตัดไม้อายุร่วมร้อยปี อ้างไม่มีอำนาจลงดาบ ขณะที่ตำรวจ พฐ. ลงพื้นที่ปูพรมพบไม้ถูกตัดเพิ่มเป็น 32 ต้น น้ำหนักรวม 32 ตัน แฉยับเจอพ่นสีแดงหมายหัวมะขามใหญ่อีก 18 ต้น จ่อฟัน ม.157 เครือข่ายมอดไม้
วันนี้( 29 ส.ค.) ที่ห้องประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เรียกประชุมนัดพิเศษเป็นการด่วน หลังเกิดกระแสต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มศิษย์เก่า นักเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ถึงขั้นแจ้งความดำเนินคดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย พร้อมพวก ในความผิดตามมาตรา 157 และข้อหาที่เกี่ยวข้อง กรณีปล่อยให้มีการต้นตัดไม้โบราณภายในพื้นที่โรงเรียน
การประชุมใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง โดย นายสุพจน์ สนุนไพบูลย์ กรรมการสถานศึกษาฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติส่งเรื่องให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) กาฬสินธุ์ เป็นผู้พิจารณาดำเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไม่มีอำนาจชี้ขาด แต่ต้องการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลว่ามีความจำเป็นอย่างไรถึงปล่อยให้ต้นไม้ของโรงเรียนที่ปลูกมานานถูกตัด
แหล่งข่าวระบุว่า ในห้องประชุมมีการถกเถียงอย่างตึงเครียด เนื่องจากรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ระบุชัดเจนว่าอนุญาตเพียงการ "ตัดแต่งกิ่งไม้" เพื่อความสวยงามเท่านั้น ไม่ใช่การตัดโค่นทั้งต้น
ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.นลิตร ทินภู รอง ผกก.สอบสวน พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่จริง พบว่ามีต้นไม้ถูกตัดเหลือแต่ตอมากถึง 32 ต้น จากเดิมที่แจ้งไว้ 23 ต้น น้ำหนักรวมกว่า 32 ตัน อายุตั้งแต่ 30 ถึง 100 ปี ประกอบด้วย ยูคาลิปตัส 19 ต้น กระถินณรงค์ 7 ต้น ขี้เหล็ก 3 ต้น มะฮอกกานี 1 ต้น สมอพิเภก 1 ต้น และ ต้นอินทนิล 1 ต้น
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่มีการเอกซเรย์พื้นที่เพิ่มเติมจนพบตอไม้เพิ่มอีก 9 ต้น และยังพบ ต้นมะขามใหญ่อายุกว่า 50 ปี บริเวณบ้านพักครู อีก 18 ต้น ถูกพ่นสีแดงทำเครื่องหมายไว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มทำไม้ที่เตรียมจะเข้าโค่นฟัน หากไม่มีการร้องเรียนเสียก่อน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อลากตัวเครือข่ายขบวนการขนไม้ออกจากโรงเรียนมาดำเนินคดี ส่วนทางด้าน ผอ.โรงเรียนกมลาไสย ได้เดินทางเข้าพบ ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เพื่อชี้แจงแล้ว ท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดของชาวบ้าน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเคยมีประวัติถูกลักลอบตัดไม้พะยูงจนเป็นข่าวดังระดับประเทศมาแล้ว