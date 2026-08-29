(คลิป)ทหารหนุ่มลำปางปลูกผักปลอดสาร ขายข้างทาง 24 ชั่วโมง ไม่มีคนเฝ้า 3 เดือน ผักไม่หาย-ได้ตังค์ครบ

ลำปาง - ไอเดียเริ่ด..ทหารหนุ่มลำปางใช้เวลาว่างปลูกผักปลอดสารพิษ วางขายข้างทางทั้งวันทั้งคืน 24 ชั่วโมง ไม่มีคนเฝ้าหน้าร้าน เผยอยากฝึกให้ทุกคนมีวินัยและซื่อสัตย์ บางเดือนได้หลักหมื่นทำมาเกือบ 3 เดือน เงินครบผักไม่หาย
ผู้คนที่สัญจรผ่านบนถนนลำปาง-เมืองปาน ใกล้ปากทางเข้าบ้านแม่ก๋ง ม.3 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง ต่างพากันจะสะดุดตากับร้านเล็กที่ตั้งอยู่ริมทาง ชื่อว่า “สวนอุ้ยคำ” ผักสด ขาย 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีตู้ไม้สำหรับใส่เงิน และป้ายคิวอาร์โค้ดสำหรับสแกนชำระค่าผักวางไว้บนโต๊ะ ไม่มีคนเฝ้า มีแต่กล้องวงจรปิดเท่านั้น
และที่โต๊ะจะมีวิธีการซื้อผักติดไว้ คือ เมื่อลูกค้าเลือกผักที่ต้องการแล้ว ให้ถอดถ้วยปลูกออกจากตะกร้า นำผักใส่ถุงที่ร้านเตรียมไว้ให้ และนำเงินค่าผักใส่ในกล่องกรณีเป็นเงินสด หากจะชำระแบบสแกนก็สามารถทำได้
ซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่ร้านผัก24 ชม.แห่งนี้..พบ สิบเอกอานนท์ วรรณวัฒนานนท์ สารวัตรทหาร สังกัดกองร้อยสารวัตรทหาร มทบ.32 กำลังนำผักมาเติมในกล่อง เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ พร้อมเปิดเผยว่านโยบายของ ผบ.มทบ.32 ที่ต้องการให้กำลังพลทำอาชีพเสริมตามที่แต่ละคนถนัดเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
ตนชอบการเกษตรและมีพื้นที่ของครอบครัวอยู่แล้วจึงใช้ช่วงเวลาว่างหลังเลิกงาน และวันเสาร์ อาทิตย์ ทดลองปลูก โดยเลือกปลูกผักที่ในพื้นที่ไม่ปลูกกัน อย่างผักสลัด ซึ่งก็ใช้เวลาไม่มาก กลางคืนก็ทำได้ แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องแรงงาน ก็คิดหาวิธีว่า ปลูกแล้วจะขายอย่างไรที่ไม่ต้องจ้างลูกจ้าง คือวางขายแบบไร้คนเฝ้าหน้าร้าน รวมทั้งอยากให้คนที่ผ่านไปมาซื้อได้ตลอดเวลา ฝึกให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์และวินัย จึงได้ขอใช้พื้นที่ข้างทางทำเป็นร้านเล็กๆ โดยติดกล้อวงวงจรปิด
แล้วนำผักสดมาวางจำหน่าย ซึ่งเป็นผักสลัด กรีนคอส เรดคอส กรีนแทงโก้ ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก และอื่นๆประมาณ 8 ชนิดที่ได้รับความนิยม รวมทั้งปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์และใช้สารชีวพันธุ์ในการบำรุงรักษา จึงปลอดสารพิษและสดใหม่ ราคาต้นละ10บาท ทุกชนิด ซื้อเองจ่ายเอง ไม่มีคนขาย ผักหมดก็เอามาเติม
“ตั้งแต่ที่เปิดมาเกือบ 3 เดือน ไม่เคยมีการโกง ผักไม่หาย ลูกค้าส่วนใหญ่แวะซื้อก่อนไปทำงาน และหลังเลิกงาน หรือช่วงดึกๆ บางคนก็น่ารักเมื่อจ่ายเงินก็โชว์เงินให้กล้องดูว่าจ่ายเงินแล้ว เดือนก่อนขายได้สูงสุดหมื่นกว่าบาท จนตอนนี้ต้องเร่งเพาะต้นกล้าทุก 2 วัน เนื่องจากผักไม่พอจำหน่าย ซึ่งจะได้วางแผนขยายโรงปลูกเพิ่มขึ้น”
นอกจากนี้สิบเอกอานนท์ ยังได้พานั่งรถ จยย.พ่วงข้างไปชมสวนที่เพาะต้นกล้า ซึ่งจะเห็นว่าในพื้นที่ได้ทำสวนแบบผสมผสาน นอกจากจะเพาะและปลูกผักสลัดที่นำไว้วางจำหน่ายแล้ว ยังขุดบ่อเลี้ยงปลาทับทิม ปลานิล รวมถึงมีหอยจุ๊บตามธรรมชาติ และสวนผลไม้หลากหลายชนิดด้วย