หนึ่งเดียวในโลก! “เทศกาลกินต่อหัวเสือ” อ.ปลาปาก ชูภูมิปัญญาพื้นบ้านขายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้

นครพนม – “เทศกาลกินต่อหัวเสือ” อ.ปลาปาก งานประเพณีท้องถิ่นอันโดดเด่นของเมืองนครพนม ชูภูมิปัญญาการเลี้ยงต่อหัวเสือและการนำตัวอ่อนมารังสรรค์เป็นสารพัดเมนูพื้นบ้าน ทั้งแกง นึ่ง ทอด หมก ยำ และ “ก้อยต่อหัวเสือ” ไฮไลต์เด็ด รองผู้ว่าฯนครพนมลงมือคลุกเอง ชิมเอง เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ร่วมงาน พร้อมต่อยอดทุนวัฒนธรรม กระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชน
บ่ายคล้อย 28 สิงหาคม 2569 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกินต่อหัวเสือ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2569 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม” มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมสัมผัสวิถีชุมชนและของดีเมืองปลาปากอย่างหนาตาคีกคักเป็นอย่างมาก
🌶️ สีสันหลังเปิดงาน “รองผู้ว่าฯ รวยรุ่ง” โชว์ก้อยต่อ
ไฮไลต์เรียกรอยยิ้มเกิดขึ้นหลังพิธีเปิด เมื่อ ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร ลงมือโชว์ฝีมือทำเมนู “ก้อยต่อหัวเสือ” ของดีเมืองปลาปากด้วยตัวเอง ทั้งคลุก ทั้งก้อย ก่อนชิมรสชาติแบบสด ๆ ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน เรียกความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานได้ไม่น้อย ถือเป็นการประชาสัมพันธ์เมนูพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
“ต่อหัวเสือ” ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุดิบอาหารพื้นบ้าน แต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดกันในชุมชน โดยชาวบ้านนำตัวอ่อนมาประกอบอาหารหลากหลายเมนู เช่น แกง นึ่ง ทอด หมก ยำ และก้อย กลายเป็นอาหารเอกลักษณ์ที่สร้างทั้งมูลค่าและรายได้เสริมให้ครัวเรือน
เทศกาลดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมครั้งแรก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก เมื่อปี 2555 ก่อนพัฒนาขึ้นเป็นงานประเพณีระดับอำเภอในปี 2565 และในปี 2569 นับเป็นการจัดงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 5 โดยมุ่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงต่อหัวเสือ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ และนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาต่อยอดด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
จ.นครพนมได้ประกาศให้ “งานเทศกาลกินต่อหัวเสือโลก” อำเภอปลาปาก เป็นงานประเพณีของท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นถิ่น ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน
ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรม ทั้งการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากโคก หนอง นา และสินค้า OTOP นิทรรศการเรื่องต่อหัวเสือ การประกวดซุ้มนิทรรศการ การประกอบอาหารจากต่อหัวเสือประเภทน้ำและประเภทแห้ง การประกวดรังต่อหัวเสือร้าง รวมถึงการประกวด “ธิดาต่อหัวเสือ” ทั้งรุ่นอายุ 8–12 ปี และรุ่นอายุ 18–35 ปี
งานนี้จึงไม่ได้มีเพียงความแปลกของเมนู “ต่อหัวเสือ” เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่นำ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และของดีชุมชน มาสร้างมูลค่า สร้างรายได้ และดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่อำเภอปลาปาก พร้อมสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น