นายกคนพิการภาคตะวันออก ห่วงคนพิการตกหล่นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ จี้รัฐขยายเวลาทบทวน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก วอนรัฐขยายเวลาทบทวนสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับกลุ่มคนพิการ เหตุเข้าถึงระบบออนไลน์-เดินทางลำบากกว่าคนทั่วไปหลังเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วัน เชื่อมีคนพิการถูกตัดสิทธิ์เยอะจากเงื่อนไขที่กำหนด
วันนี้ ( 29 ส.ค.) ดร.ณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ได้ออกมาเรียกร้องให้ รัฐบาล ขยายเวลาและเปิดช่องทางพิเศษสำหรับคนพิการ ให้ได้มีโอกาสยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์ในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยทั่วถึง เนื่องจากกังวลว่าระยะเวลาที่เหลืออีกเพียงไม่กี่วันที่รัฐบาล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ได้ยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่ 31 ส.ค.2569 จะทำให้คนพิการอีกจำนวนมากดำเนินการไม่ทัน
เนื่องจาก คนพิการ ไม่มีช่องทางอำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ ท่ามกลางความยากลำบากในการเดินทางจากสภาพร่างกายที่เป็นอยู่ เช่นเดียวกับนโยบายการให้ยื่นเรื่องผ่านระบบออนไลน์ ที่กลุ่มคนพิการ คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส มีศักยภาพในการ เข้าถึงเทคโนโลยีไม่เหมือนคนทั่วไป
" เขาจะไปลงทะเบียนตรงไหน รัฐบาลซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกอำเภอ ทุกตำบลทั้ง อสม. และ อบต. เหตุใดจึงไม่กระจายสรรพกำลังกลุ่มคนเหล่านี้ให้ลงพื้นที่ไปหาคนพิการ เพื่อไปดูว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาทบทวนสิทธิ์ได้หรือไม่ โดยเชื่อว่ามีคนพิการถูกตัดสิทธิ์จากเงื่อนไขการพิจารณาที่รัฐกำหนดไว้ก่อนหน้านี้เป็นจำนวนมาก"
นายกสมาคมคนพิการฯ ยังเผยอีกว่าสภาพทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาปากท้องของคนพิการในขณะนี้เข้าขั้นหนักหน่วง เพราะช่องทางการทำมาหากินที่เคยมีจากการขายลอตเตอรี่ ได้ถูกลดทอนจากหวยดิจิทัลที่เข้ามาควบคุมราคา และผู้ซื้อยังสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ง่าย จึงทำให้โอกาสในการทำมาหากินริบหรี่ลงเรื่อยๆ.
ทั้งนี้ ปัจจุบันจำนวนคนพิการในประเทศไทยมีประมาณ 2,300,000 คน และ 50% เป็นคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ส่วนที่เหลือหลักแสนคนแม้จะสามารถทำงานได้แต่ก็กระจายกันไปตามท้องถิ่นต่างๆ บางคนอยู่ไกลจากตัวจังหวัด บางคนมีภาระต้องดูแลบ้าน เฝ้าสวน ไร่นา จึงทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพียง 1,300,000คน เท่านั้น
นายกสมาคมคนพิการฯ ยังเผยอีกว่าก่อนหน้านี้สมาคมฯ ได้เคยเรียกร้องไปยังรัฐบาลในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ์ทุกคน ทั้งเข้ายื่นหนังสือและการพูดคุยกับผู้นำรัฐบาลหลายท่าน กระทั่ง รัฐบาล ได้ประกาศเรื่องการทบทวนสิทธิ์ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางสมาคมฯ ยังแอบดีใจว่ารัฐบาลน่าจะนำประเด็นที่เคยฝากไว้เข้าไปพิจารณา แต่สุดท้่ายเรื่องกลับตรงกันข้าม เพราะไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนทั่วไปก็ไม่ได้รับการเหลียวแลเช่นเดิม
“ สถานะของคนพิการปัจจุบันเราไม่แน่ใจรัฐยังคงมองว่าเราเป็นหนึ่งในประชากรของประเทศไทยอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะรัฐบาลยุคปัจจุบัน ที่ไม่เคยให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการ และกลุ่มคนเปราะบางเท่าที่ควรจะเป็น เห็นได้จากการออกนโยบายต่างๆ ที่ไม่เคยคำนึงถึงคนพิการเลย "
เช่นเดียวกับโครงการ Thailand Passport ที่รัฐบาลบอกว่ามีประโยชน์กับคนพิการมาก แต่ก็ยังไม่มีช่องทางให้กลุ่มคนพิการได้ลงทะเบียนเข้าใช้
" ท่านบอกว่าให้คนได้ใช้ทุกกลุ่ม ผมก็เห็นทุกกลุ่มมีให้ลงทะเบียนได้ ยกเว้นกลุ่มคนพิการ เพราะกลุ่มคนพิการถูกผลักเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนทั่วไปที่มีจำนวน 72ล้านคน เราอยากจะมีช่องทางพิเศษสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ และท่านบอกได้หรือไม่ว่าให้สัดส่วนคนพิการอยู่เท่าใด ในจำนวนผู้ที่จะได้ใช้สิทธิ์ 5 ล้านคน"
นายกสมาคมคนพิการฯ ยังฝากถึงรัฐบาล ให้มองเห็น คนพิการ ว่ายังเป็นประชาชนในประเทศ ดังนั้นการออกนโยบายใดๆ ขอให้คำนึงถึง คนพิการที่อยู่ในภาวะยากลำบากด้วย และ รัฐบาล ควรให้แต้มต่อในสังคมเพื่อช่วยให้คนพิการสามารถพัฒนาตนเอง และทำมาหากินในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเหมือนคนทั่วไป