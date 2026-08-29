ด่วน! 'วัฒนา ข่างเหลา' ผู้สมัครชิงนายก อบจ.ขอนแก่นแจ้งความจับ ปธ.สภาฯใส่ร้ายกล่าวหาผิด กม.เลือกตั้ง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ด่วน!! แจ้งความเอาผิด ประธาน สภา อบจ.ขอนแก่น ฐานให้ร้าย ใส่ความ และมีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง จากการกล่าวหาผู้สมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.ขอนแก่น เบอร์ 1 นายวัฒนา ช่างเหลาให้ได้รับความเสียหายโดยไม่เป็นความจริง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สภ.บ้านเป็ด นายชนกานต์ เหยียดชัยภูมิ หรือ ทนายไอซ์ ได้รับมอบอำนาจจากนายวัฒนา ช่างเหลา ผู้สมัคร นายก อบจ.ขอนแก่น หมายเลข 1 เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.บ้านเป็ด เพื่อเอาผิด นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล ประธาน สภา อบจ.ขอนแก่น ในความผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
นายชนกานต์ เหยียดชัยภูมิ ทนายความ กล่าวว่า นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก บัญชีรายหนึ่ง ในลักษณะกล่าวหา ให้ร้าย ใส่ความคุณวัฒนา ด้วยความเท็จฝ่าฝืนความจริง รวมถึงยังมีการให้สัมภาษณ์ที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
ผู้สมัคร นายก อบจ.ขอนแก่น หมายเลข 1 คือ นายวัฒนา ช่างเหลา จึงได้มอบหมายให้ทีมทนายความนำเอกสาร หลักฐาน คลิปการสัมภาษณ์และการออกอากาศของเฟซบุ๊กรายการดังกล่าว เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป