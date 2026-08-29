ผงะ!น้ำท่วมน่านพัดเศษสวะ-ขยะ-กิ่งไม้ เต็ม “ปากนาย”ต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์

น่าน – ต้นน้ำลงเขื่อนสิริกิติ์ น่าห่วง..มวลน้ำท่วมน่านหอบเศษสวะ-กิ่งไม้-ขยะทะลักเต็มแม่น้ำน่านปากนาย ทั้งหนาแน่นเต็มท้องน้ำยาวหลายกิโลเมตร กระทบเรือข้ามฟาก แถมหมักหมมเริ่มเน่าเหม็นทำระบบนิเวศเสี่ยง จี้หน่วยงานเร่งแก้
ขณะนี้ชาวปากนาย ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเศษสวะ ซากกิ่งไม้ และขยะจำนวนมหาศาลที่ไหลมากับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดน่าน หลังเกิดฝนตกหนักและน้ำหลาก ส่งผลให้เศษวัสดุเหล่านี้ลอยมาติดสะสมและแน่นเต็มท้องน้ำเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรทางเรือของชาวบ้านที่ปากนาย ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเดินทาง รวมถึง โป๊ะข้ามฟากไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และเกรงว่าจะเกิดอันตรายหากเศษไม้ขนาดใหญ่เข้าไปพันกับเรือหรือเครื่องยนต์
นายเขมรัฐ แย้มขยาย เจ้าของแพปากนาย สุดเขตประเทศน่าน เปิดเผยว่า เศษสวะและขยะที่ไหลมากับน้ำท่วมมีปริมาณมากกว่าปกติ และยังคงสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีหน่วยงานเข้ามาจัดเก็บ-กำจัดอย่างเร่งด่วน อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน รวมถึงระบบนิเวศและคุณภาพน้ำในพื้นที่
ชาวบ้านจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจและนำเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เข้ากำจัดเศษสวะโดยเร็ว เพื่อเปิดทางน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการสัญจร พร้อมป้องกันปัญหาขยะหมักหมม เน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นในระยะต่อไป เพราะหากปล่อยไว้นาน ปัญหาอาจรุนแรงและกระทบชุมชนเป็นวงกว้าง.