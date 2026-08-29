ผู้ว่าฯสั่ง “ชุดพิทักษ์ชากังราว”บุกตอนตีสาม!ทลายผับเถื่อนกลางกำแพงเพชร เปิดมั่วสุม-ซุกยาเคเกลื่อนร้าน

กำแพงเพชร – “ทีมพิทักษ์ชากังราว” เปิดปฏิบัติการตอนตีสาม..ทลายผับเถื่อนกลางเมืองกำแพงเพชร ทั้งไร้ใบอนุญาต-เข้าออกได้ทางเดียว เปิดห้องบริการโซนผับบาร์-คาราโอเกะวีไอพี ติดต่อหญิงสาวนอกสังกัดดูแลลูกค้าแบ่งค่าชั่วโมง แถมเจอหลอดดู-เศษยาเคเกลื่อน แจ้งข้อหาพร้อมชงปิดยาว 5 ปี
วันนี้(29 ส.ค.) เมื่อเวลา 03.00 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัด ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชร หรือ "ชุดพิทักษ์ชากังราว" ภายใต้แผนยุทธการ "Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติด" หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีสถานประกอบการลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลา ส่งเสียงดังรบกวน และเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดใจกลางเมือง
โดยนายทศพล เสนามนตรี ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวพีชญาดา ตาอ้าย จ่าจังหวัดกำแพงเพชร สนธิกำลังร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร ซึ่งเปิดให้บริการเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้ส่งสายลับแฝงตัวเข้าทำการสืบสวนหาข่าวถึง 3 ครั้ง จนพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายจริงตามข้อร้องเรียน เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจน์ทราบการกระทำความผิด ทั้งในส่วนของกฎหมายสถานบริการ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายยาเสพติดได้อย่างชัดเจนแล้ว สายลับจึงได้ส่งสัญญาณให้ชุดจู่โจมเข้าปิดล้อมและตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทันที เพื่อกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่
จากการตรวจสอบภายในร้านแบ่งออกเป็นโซนผับบาร์ในรูปแบบอาคารปิดมีทางเข้าออกทางเดียว เปิดเพลงเสียงดังให้นักท่องเที่ยวยืนเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน และโซนห้องคาราโอเกะ VIP จำนวน 7 ห้อง ที่มีลูกค้าใช้บริการเต็มความจุ นอกจากนี้ยังพบการหลบเลี่ยงกฎหมายด้วยการให้พนักงานเสิร์ฟติดต่อหญิงบริการจากภายนอกเข้ามาปรนนิบัติลูกค้า โดยทางร้านมีส่วนแบ่งค่าชั่วโมงห้องคาราโอเกะให้ด้วย
เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจพบถุงซิปล็อคบรรจุผงสีขาวและหลอดตัดสั้นสำหรับเสพ ตกเกลื่อนอยู่ภายในร้านและห้องน้ำ ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นด้วยน้ำยาเคมีพบว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทเคตามีนจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังได้ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานและนักเที่ยว ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป
เบื้องต้นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าของหรือผู้ดูแลร้านในหลายข้อหาสำคัญ ประกอบด้วย การตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในข้อหาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ประกาศกำหนด และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ทางชุดจับกุมเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าว พร้อมทั้งออกคำสั่งห้ามไม่ให้มีการเปิดให้บริการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดอย่างเด็ดขาด เพื่อคืนความสงบเรียบร้อยและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรต่อไป