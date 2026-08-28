ลามหนัก! ปมย้ายสถานที่จัดพืชสวนโลกโคราชเดือด ปชช. 8 อำเภอขู่ขอแยกจังหวัดออกจากโคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เดือดปุด ปมย้ายสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวน จ.นครราชสีมา ปี 2572 จาก อ.คง ไป อ.ปากช่อง ลามหนัก ประชาชน 8 อำเภอโซนเหนือหมดหวังขู่ขอแยกจังหวัดออกจากโคราช ตามแนวคิดที่มีมานาน เพื่อให้เข้าถึงโอกาสการพัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นได้เพียงพอ
วันนี้ (28 ส.ค.69) จากกรณีที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ ( 27 สิงหาคม 2569 ) กรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา ปี 2572 (KORAT EXPO 2029) จากเดิม อ.คง ย้ายไปยัง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยระบุว่า เรื่องนี้เริ่มจากกระทรวงเกษตรฯ เสนอเรื่องไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ฯ ไปศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง 2 พื้นที่
ผลสรุปคือ อ.ปากช่อง มีความพร้อมในหลายด้านมากกว่า ทั้งระบบการเดินทาง มีทั้งรถโดยสารประจำทาง รถไฟ และถนนเชื่อมต่อกรุงเทพฯ รวมถึง มีความพร้อมด้านโรงพยาบาล และจำนวนห้องพักโรงแรมที่รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ทันที ต่างจากพื้นที่เดิมที่ยังมีข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวก หากยืนยันจะยังคง จัดงานในพื้นที่ จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก เพื่อบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
ส่วนประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่เดิมที่เคยดำเนินการปรับพื้นที่ไปบ้างแล้ว จะต้องให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง เพื่อปรับใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และข้อเสนอเปลี่ยนสถานที่ในครั้งนี้ จะต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า วันที่ 1 กันยายน 2569 เพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH)ในวันที่ 4 กันยายนนี้ นั้น
หลังจากมีข้อเสนอดังกล่าวออกมา ได้ส่งแรงกระเพื่อมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก โดยเฉพาะประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่สถานที่จัดงานเดิม อย่างเช่น นายประสิทธิ์ ศรัทธาวจนะ ผู้ประกอบการร้านข้าวมันไก่โอมี อ.บัวใหญ่ ได้ออกมาสะท้อนในมุมมองของผู้ประกอบการรายย่อย ว่า วันนี้การค้าขายไม่ง่ายเหมือนในอดีต กำลังซื้อของประชาชนลดลง ขณะที่ต้นทุนการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จึงอยากเห็นโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างเม็ดเงินและโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึง ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของนครราชสีมา ไม่ควรกระจุกตัวอยู่เพียงพื้นที่เศรษฐกิจบางแห่ง แต่ควรขยายโอกาสไปยังทุกอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของจังหวัด ที่มีทั้งแหล่งเกษตรกรรม การค้า การคมนาคม และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สามารถจะต่อยอดได้ หากมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถดัน“เศรษฐกิจท้องถิ่น” ให้เข้มแข็งขึ้น ทำให้ประชาชนมีรายได้อยู่ในพื้นที่ของตนเอง
แต่เมื่อได้ทราบข่าว ว่า สถานที่จัดงานพืชสวนโลกฯ อาจจะต้องย้ายจาก อ.คง ไปที่ อ.ปากช่อง ตนเชื่อว่า ประชาชนใน อ.คง และอำเภอโดยรอบ ทั้ง อ.บัวใหญ่ บัวลาย ประทาย โนนแดง และพื้นที่อื่น ๆ ต่างรู้สึกผิดหวัง และหมดหวัง เพราะทุกคนต่างล้วนตั้งตารอให้งานพืชสวนโลกจัดขึ้นเร็วๆ จะได้เชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้ามาในพื้นที่และอำเภอโดยรอบ ซึ่งที่ผ่านมา คนในพื้นที่ต่างตั้งใจช่วยกันระดมกำลังเข้ามามีส่วนร่วมให้การจัดเตรียมงานพืชสวนโลกเดินหน้าไปตามกรอบเวลา จะได้มีนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่ เพราะอำเภอต่างๆ ในโซนแถบนี้เงียบเหงามานาน ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น ทุกคนทุกฝ่ายจึงหวังว่า งานพืชสวนโลกจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของพื้นที่กระเตื้องขึ้นได้ ร้านอาหาร ที่พัก ตลาด ร้านค้าชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย ก็จะได้รับอานิสงส์ มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
จึงอยากฝากถึงรัฐบาล ผู้บริหารประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด้วยความเป็นธรรม อย่ามองแค่ว่าใครจะได้จัดงาน? เพราะหากเรากระจายโอกาสให้ถึงท้องถิ่นได้จริง เศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนไปทั่วจังหวัด ประชาชนก็จะมีรายได้ ร้านค้าก็จะขายดีขึ้น ควรจะสามารถเติบโตไปพร้อมกันทั้งจังหวัด ไม่ใช่โตหรือกระตุ้นแค่บางพื้นที่เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากมีการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกจริง ตนก็อยากให้เศรษฐกิจใน อ.คงและอำเภอโดยรอบ เดินหน้าต่อไปได้ จึงมองไปที่ “การแยกจังหวัด” ซึ่งมีแนวคิดในเรื่องนี้มานานแล้ว เพราะพื้นที่แถบนี้ห่างไกลจากการพัฒนามายาวนานมาก ถ้าแยกออกมาเป็นจังหวัด ก็จะมีงบประมาณลงมาสนับสนุน ทำให้เกิดการพัฒนาและช่วยให้สามารถบริหารจัดการหรือแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึ้นด้วย
ถ้าไม่มีพืชสวนโลกที่ อ.คง ก็อยากให้รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการแยกเป็นจังหวัดใหม่ขึ้นมาแทน จะได้ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นได้เพียงพอ การพัฒนาพื้นที่มีความคล่องตัวและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น นายประสิทธิ์ กล่าวในตอนท้าย