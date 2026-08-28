HIP ขนนวัตกรรม/โซลูชันความปลอดภัยบุกขอนแก่น มอบชุด ATK อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย คืนกำไรสังคม

ขอนแก่น-HIP Innovation 2026 เปิดเวทีโชว์เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการสุดล้ำ นำเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชันด้านรักษาความปลอดภัย ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล พร้อมเดินหน้าคืนกำไรสู่สังคม มอบ ATK 13,000 ชุด-เครื่องสแกนอาวุธ ระบบรักษาความปลอดภัย ให้หน่วยงานในพื้นที่
วันนี้ ( 28 ส.ค.) ที่โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ แกรนด์ ขอนแก่น บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด จัดงาน HIP INNOVATIONS ROADSHOW 2026 @ขอนแก่น โดยมีนายชรัญญา หยองเอ่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายทวีชัย หยาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ร่วมเปิดงาน มีผู้บริหาร ผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
งาน HIP INNOVATIONS ROADSHOW 2026 @ขอนแก่น จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โซลูชันอัจฉริยะเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” ภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ ครอบคลุมตั้งแต่ Access Control System, Smart Security, Car Park Management System และ Digital Solutions ที่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
นายทวีชัย หยาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด กล่าวว่า HIP มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างโซลูชันที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการ และระบบดิจิทัล พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับพันธมิตรและผู้ประกอบการ
นอกจากการนำเสนอนวัตกรรมแล้ว HIP ยังให้ความสำคัญกับการตอบแทนและช่วยเหลือสังคม โดยภายในงานได้ร่วมส่งต่อความห่วงใยผ่านการบริจาคเพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย HIP BIOTECH ได้บริจาคชุดตรวจ ATK 2in1 จำนวน 13,000 ชุด มูลค่ารวม 377,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลบ้านไผ่ เพื่อร่วมสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชน
พร้อมกันนี้ HIP ยังได้มอบ Walkthrough รุ่น CMX2101-A2 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 53,700 บาท แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองอาวุธหรือวัตถุอันตราย อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา
การมอบอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของ HIP ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจเท่านั้น แต่ยังต้องการนำเทคโนโลยีไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัล “The Excellent Dealer 2026” เพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณตัวแทนจำหน่ายที่มีผลงานโดดเด่น และมีส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตของ HIP ตลอดปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ งาน HIP INNOVATIONS ROADSHOW 2026 @ขอนแก่น ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และเปิดโอกาสทางธุรกิจ พร้อมสะท้อนความมุ่งมั่นของ HIP ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อยกระดับภาคธุรกิจและสังคม ก้าวสู่อนาคตที่ปลอดภัยและยั่งยืน