ชลบุรีตั้ง “พัทยา” พื้นที่ไข่แดง รับ USS Abraham Lincoln กำลังพล 5,000 นาย ผู้ว่าฯ สั่งคุมเข้มความปลอดภัย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ชลบุรีบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง เตรียมพร้อมรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเข้าจอดบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 2–6 ก.ย. 2569 พร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นาย โดยกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองพัทยาเป็นพื้นที่หลัก พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย กำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ
วันนี้ ( 28 ส.ค.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเดินทางเข้าประเทศไทยและจอดเรือบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 2–6 ก.ย. 2569 พร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นาย ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โดยมี พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง นายณัฐวุฒิ อนุโยธา นายอำเภอสัตหีบ นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา นายรังสรรค์ ศรีอนันต์ นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่ศรีราชา บางละมุง และสัตหีบ ตลอดจนฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา มณฑลทหารบกที่ 14 ผู้จัดการท่าเรือจุกเสม็ด เข้าร่วมประชุม
ในที่ประชุมได้วางแผนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตั้งแต่เรือเทียบท่า การเดินทางของกำลังพลเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยว การพักผ่อน จนถึงการเดินทางกลับขึ้นเรือและออกจากน่านน้ำไทย โดยครอบคลุมพื้นที่สัตหีบ บางละมุง และศรีราชา โดยเฉพาะเมืองพัทยา ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของกำลังพล
นายนริศ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่สัตหีบ และสอบถามถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย เนื่องจากครั้งนี้เป็นการรองรับกำลังพลจำนวนมากกว่าที่จังหวัดเคยดำเนินการ โดยที่ผ่านมาเคยมีเรือรบสหรัฐฯ เข้ามาจอดที่ท่าเรือจุกเสม็ดพร้อมกำลังพลกว่า 1,000 นาย แต่ครั้งนี้มีประมาณ 5,000 นาย จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าฯ ชลบุรี ยังกำชับหน่วยงานและผู้ประกอบการให้ร่วมกันทำหน้าที่เป็น “เจ้าบ้านที่ดี” ดูแลและต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าและบริการ ขอให้เป็นไปอย่างเป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจและรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
ขณะเดียวกัน ยังได้กำชับพนักงานรักษาความปลอดภัยและการ์ดตามสถานบันเทิงให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพและเป็นมาตรฐาน หากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือเหตุผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามขั้นตอน ไม่ควรใช้กำลังหรือเผชิญหน้าโดยตรงกับนักท่องเที่ยวหรือกำลังพล เพื่อป้องกันเหตุบานปลายและผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยา
ด้าน พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ กล่าวว่า การเดินทางเข้ามาของเรือ USS Abraham Lincoln ระหว่างวันที่ 2–6 ก.ย. ถือเป็นภารกิจสำคัญ โดยกำหนดให้พื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองพัทยาเป็นพื้นที่หลัก หรือ “พื้นที่ไข่แดง” ขณะที่สถานีตำรวจใกล้เคียงจะทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนและพื้นที่บัฟเฟอร์โดยรอบ
เบื้องต้นยังไม่มีข่าวหรือข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดอันตรายหรือเหตุการณ์ผิดปกติ แต่เจ้าหน้าที่จะไม่ประมาท และจะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่กำลังพล นักท่องเที่ยว และประชาชน ภายใต้หลักการ “ยกระดับความปลอดภัย แต่ไม่สร้างความตื่นตระหนก”
สำหรับมาตรการสำคัญ เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.) ก่อนกำลังพลเดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นศูนย์บริหารจัดการหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น
นอกจากนี้ จะเพิ่มจุดตรวจ จุดสกัด และสายตรวจตามเส้นทางสายหลักและบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรและประจำจุดสำคัญ พร้อมประสานโรงแรมและสถานประกอบการ โดยเฉพาะโรงแรมที่คาดว่าจะมีกำลังพลเข้าพัก ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานส่วนหน้าช่วยสังเกตบุคคลเข้า–ออก หากพบสิ่งผิดปกติให้ประสานตำรวจในพื้นที่ทันที
ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีจะประสานทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงวันที่ 2–6 ก.ย. เพื่อให้การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ USS Abraham Lincoln และกำลังพลประมาณ 5,000 นาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน และไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ด้าน นายรังสรรค์ฯ กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เตรียมความพร้อมในด้านการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการพื้นที่ รวมทั้ง การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่ท่าเรือ ตลอดจน การประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าเทียบท่าและการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง