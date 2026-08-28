สสว. ยกทัพสัญจรขอนแก่น! ปลดล็อก SME อีสานชู “5 กุญแจทอง” ดันซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นผงาดเวทีโลก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น — สสว. ปักหมุดอีสาน จัดงานใหญ่ “UNLOCK ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทย” หวังส่งต่อพลังสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ดึงจุดแข็งเกษตรแปรรูปและวัฒนธรรมอาหาร ดันขึ้นชั้นสู่ตลาดสากลด้วย 5 กุญแจหลัก พร้อมดึง “ต้าห์อู๋ พิทยา”เจ้าของร้านโกโก้ในตำนานร่วมแชร์แนวคิดยกระดับแบรนด์ สร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการยุคใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ่ายวันนี้(28ส.ค.) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดงานสัญจร "สสว. UNLOCK ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทย" โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจุดหมายสุดท้ายของการเดินสายสร้างโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อกโอกาสใหม่ SME อีสาน ส่งพลังท้องถิ่น สู่จุดแข็งบนเวทีโลก” งานจัด3วัน ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.นี้
ในพิธีเปิดงาน นายชรัญญา หยองเอ่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดงานร่วมกับ นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงาน สสว. บรรยากาศคึกคักมีผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้าร่วมงานอย่างหนาตา
นายชรัญญา หยองเอ่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สูงกว่า 2.3 แสนล้านบาท และเป็นฐานที่ตั้งของ SME มากกว่า 70,000 ราย ซึ่งนับว่ามากที่สุดในภาคอีสาน สะท้อนถึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
อย่างไรก็ตามโจทย์สำคัญในวันนี้คือ จะทำอย่างไรเพื่อผลักดันอัตลักษณ์และต้นทุนทางเศรษฐกิจ ทั้งเกษตรกรรม พหุวัฒนธรรมอาหาร และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กลายเป็นจุดแข็งในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน การที่ สสว. เข้ามาทำหน้าที่เป็น The Growth Connector จะช่วยเติมเต็มเครื่องมือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดให้ SME ท้องถิ่นก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม
ด้านนายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการ สสว. ระบุว่า พื้นที่ภาคอีสานมีศักยภาพทางการผลิตและการค้าที่หลากหลาย ทั้งภาคเกษตร อาหาร สินค้าแปรรูป และธุรกิจชุมชน โดยมีจุดแข็งจากทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สามารถนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ รวมถึงมีพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ เพียงความสามารถในการผลิตสินค้าได้อาจยังไม่เพียงพอ หากแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาให้สินค้านั้นไปได้ไกลกว่าเดิม สสว. จึงได้เข้ามาเป็นตัวช่วยปลดล็อกผู้ประกอบการภาคอีสานด้วย 5 กุญแจสำคัญ ที่จะผลักดันให้ SME ก้าวสู่การแข่งขันในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง
“ในอนาคต สสว. ยังคงเดินหน้าสานต่อหน้าที่ในการเชื่อมโอกาสให้ SME ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมเต็มและต่อยอดทุกการเติบโตให้มั่นคงและแข็งแรง สามารถแข่งขันในสนามการค้าที่เปลี่ยนแปลง ผ่านกุญแจ 5 ดอก”นายวชิระกล่าวและว่า
สำหรับกลยุทธกุญแจ 5 ดอกประกอบด้วย ด้านแหล่งเงินทุน มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) หรือโครงการ "SME ปัง ตังได้คืน" ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณของ สสว. เข้าไปอุดหนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมจ่า,ด้านความรู้และคำปรึกษา ผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS ทุกจังหวัด ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการปรับปรุงธุรกิจ และเติมเต็มทักษะใหม่ ๆ,ด้านข้อมูลและสิทธิประโยชน์ การร่วมมือกับภาคีพันธมิตรกว่า 50 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการ “เติมเต็ม แต้มต่อ เติบโต” ยกระดับ SME ไทยให้โตได้ไกลไปได้จริง
ด้านโอกาสทางการตลาด ในการเชื่อมโอกาสทางการตลาดทั้งในไทย ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการเข้าตลาดคู่ค้าภาครัฐที่มีมูลค่ามหาศาล และการเติบโตในตลาดต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ และด้านนโยบาย ในการผลักดันและเสนอนโยบาย รวมถึงมาตรการเชิงรุก เพื่อสร้าง “S Ecosystem” หรือระบบนิเวศทางธุรกิจที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยกุญแจทั้ง 5 ดอกนั้นได้เกิดจากความมุ่งหวังที่จะเคียงข้างและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคง
รายงานเพิ่มเติมแจ้งว่า ภายในงาน "สสว. UNLOCK ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทย"สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ สสว. พื้นที่แสดงความสำเร็จจากผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการบริการจาก OSS ที่มีเจ้าหน้าที่มาบริการให้ความรู้กับผู้ประกอบการโดยตรงในงาน และกิจกรรมสำหรับผู้ร่วมงานอย่างภารกิจไขกุญแจ 5 ดอกเพื่อค้นหาตัวตนของธุรกิจที่ตนเองทำอยู่
นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญพิเศษช่วงเสวนาสร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการ SME ไทย ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว ศิลปินนักแสดงและเจ้าของร้านเครื่องดื่ม “โกโก้ในตำนาน” ที่มาร่วมพูดคุยจุดประกายต่อยอดแนวคิดการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME หรือผู้ที่มีความฝันในการสร้างธุรกิจของตนเอง ในหัวข้อ ยกระดับร้านค้าด้วย “แบรนด์”: กุญแจ UNLOCK โอกาส คุณค่า และการเติบโตของธุรกิจ