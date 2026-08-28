กาญจน์หลายพื้นที่เตือนริมน้ำ! ฝนถล่มน้ำป่าไหลแรง น้ำตกดัง “ผาตาด-ห้วยแม่ขมิ้น” สีขุ่นเชี่ยว งดเล่นน้ำ

กาญจนบุรี – อปท.หลายพื้นที่เร่งแจ้งเตือนประชาชนริมลำห้วย เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก-ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง แนะขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เผยน้ำตกผาตาดสีขุ่น กระแสน้ำแรง งดเล่นชั้น 2-3 ส่วน “ห้วยแม่ขมิ้น” น้ำสีน้ำตาลเข้ม ไหลเชี่ยว งดเล่นทั้ง 7 ชั้น แต่ยังเที่ยวชมและถ่ายภาพได้
วันนี้ (28 ส.ค. 69) นายคุณากร บุญเกื้อสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยสถานการณ์น้ำบริเวณน้ำตกผาตาด อ.ทองผาภูมิ ว่า เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศร.4 (ผาตาด) รายงานว่า ขณะนี้น้ำตกมีสภาพสีขุ่น แต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำยังไหลแรง จึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวัง โดยบริเวณน้ำตกชั้นที่ 1 ยังสามารถลงเล่นน้ำได้ ขณะที่ชั้นที่ 2 และ 3 ขอให้งดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัย พร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ส่วนสถานการณ์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อ.ศรีสวัสดิ์ หลังมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ล่าสุดวัดปริมาณน้ำฝนได้ 11.6 มิลลิเมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำในน้ำตกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำมีสีน้ำตาลเข้ม มีฟองอากาศผุดขึ้นมาเหนือน้ำจำนวนมาก และกระแสน้ำเริ่มไหลเชี่ยว
อุทยานฯ จึงขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำตกทั้ง 7 ชั้น เนื่องจากไม่เหมาะสมต่อการเล่นน้ำในช่วงนี้ แต่ยังสามารถเดินชมธรรมชาติและถ่ายภาพได้ตามปกติ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสอบถามสถานการณ์ก่อนเดินทาง สามารถติดต่ออุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ โทร. 034-540-316 และ 098-516-2905 หรือ Facebook “อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ ประกาศแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว ห้ามลงเล่นน้ำบริเวณฝายสหกรณ์นิคม และน้ำตกรอยช้างเผือก หลังระดับน้ำบริเวณฝายเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริเวณน้ำตกรอยช้างเผือกมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว
เทศบาลฯ ขอความร่วมมือประชาชนงดลงเล่นน้ำในบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเหตุได้ที่ 034-685-038 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านนายกฤษณะ ใจงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ กล่าวว่า เมื่อช่วงเวลา 08.00-11.30 น. วันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ นายสุเมต สีนวล ปลัด อบต.ห้วยเขย่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่ 4 บ้านประจำไม้ หมู่ 6 บ้านไร่ และหมู่ 7 บ้านห้วยปากคอก
จากการตรวจสอบพบว่า ระดับน้ำในหลายจุดเพิ่มสูงกว่าปกติ เนื่องจากมีน้ำจากห้วยน้ำใสและห้วยน้ำขุ่นไหลมารวมกัน ขณะที่บริเวณฝายน้ำล้นของกรมทรัพยากรน้ำยังสามารถรองรับน้ำได้ โดยระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าขอบฝายประมาณ 10 เซนติเมตร และยังระบายได้ตามปกติ
ส่วนบริเวณห้วยปากคอกมีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก จนไม่สามารถเปิดใช้พื้นที่สำหรับตั้งแคมปิ้งได้ แต่ขณะนี้ระดับน้ำยังไม่เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ขณะที่การระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณยังเป็นไปตามปกติ และไม่พบสิ่งกีดขวางทางน้ำ
นายกฤษณะกล่าวว่า หากปริมาณฝนลดลง คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังและความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วนจะค่อยๆ คลี่คลาย อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท อบต.ห้วยเขย่งขอแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำห้วย ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ ขนย้ายสิ่งของมีค่าและทรัพย์สินขึ้นไปเก็บไว้ในที่สูงล่วงหน้า พร้อมเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่
หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถติดต่อฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยเขย่ง ได้ทันที