ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเสริมกำลัง รับทหารสหรัฐฯ เยือนไทย 2–6 ก.ย. ระดมกำลัง-โดรนคุมเข้ม วอล์กกิ้งสตรีท

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตร.ท่องเที่ยวพัทยาเตรียมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย รองรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐฯ หลังเรือรบสหรัฐฯ 3 ลำ มีกำหนดเข้าเทียบท่าบริเวณแหลมฉบังช่วงวันที่ 2–6 ก.ย.นี้ คาดบางส่วนเดินทางเข้าพักผ่อนและท่องเที่ยวเมืองพัทยา เตรียมเพิ่มสายตรวจ-ชุดสืบสวน พร้อมใช้กล้องอัจฉริยะ รถโมบาย และโดรนเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญ
พ.ต.ท.ปราบดา สุขสุนทรีย์ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยา (ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1) เปิดเผยว่า จากการประสานงานกับสถานทูต ได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่า ในช่วงวันที่ 2–6 ก.ย. 2569 จะมีเรือรบของสหรัฐฯ จำนวน 3 ลำ เข้าเทียบท่าบริเวณแหลมฉบังและศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะมีบางส่วนเดินทางเข้ามาพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี
ในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวพัทยา ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยจะเพิ่มความเข้มในการตรวจตราและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมจัดกำลังสายตรวจและชุดสืบสวนออกตรวจพื้นที่ รวมทั้งประสานสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้แก่กำลังพลสหรัฐฯ และนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวที่มีทักษะด้านภาษา ให้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในเมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบ
พ.ต.ท.ปราบดา กล่าวว่า ตำรวจท่องเที่ยวจะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของตำรวจท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุฉุกเฉิน และค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่พักต่างๆ รวมถึงสามารถติดต่อสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับเมืองพัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ ชายหาดพัทยา และถนนคนเดินวอล์กกิ้งสตรีท ซึ่งในช่วงที่คาดว่าจะมีกำลังพลสหรัฐฯ เดินทางเข้ามาจำนวนมาก ตำรวจท่องเที่ยวจะเพิ่มจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชน โดยมีเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการดูแลความปลอดภัย
ขณะเดียวกัน จะนำรถโมบาย เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะ และอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน มาใช้สนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณวอล์กกิ้งสตรีทและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและกำลังพลสหรัฐฯ เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาจะบูรณาการกำลังร่วมกับ สภ.เมืองพัทยา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกันเหตุ อำนวยความสะดวก และดูแลนักท่องเที่ยว รวมถึงกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐฯ ตลอดช่วงวันที่ 2–6 ก.ย.นี้