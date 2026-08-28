เจ้าอาวาสวัดตราชูฯ โต้กลับ "ป้าดา" แจงปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม "พ่อเฮียง"รับมอบหมายเดินเรื่องสร้างวัดตามกฎหมายตั้งแต่ปี 07

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เจ้าอาวาสวัดตราชูวนาราม โต้ "หลักฐานเด็ด"ป้าดาแถลงข่าวพร้อมที่ปรึกษากฎหมาย แจงชัด ปมที่ดินสลักชื่อ "พ่อเฮียง"ผู้บริจาคที่ดิน ทำถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรับหน้าที่เดินเรื่องสร้างวัดป่าอดุลยารามตั้งแต่ก่อนปี 2507
จากกรณีวานนี้(27ส.ค.)นางสาวชมมณี น้อยจันทร์ หรือ "ป้าดา" ได้แถลงข่าวพร้อมกับลูกสาวนายเฮียง พิมพ์ศรีและที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ กทม.อ้างว่ามี "หลักฐานเด็ด" โดยตั้งข้อสังเกตเรื่องการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและการแต่งตั้งสมณศักดิ์ของ พระครูอดุลสารนิเทศ (พระอาจารย์สุพัฒน์) เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ว่าเป็นไปโดยมิชอบนั้น
ล่าสุดวันนี้(28ส.ค.)ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังวัดตราชูวนาราม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจาก พระครูอดุลสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตราชูวนารามรูปปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้รับรู้เหตุการณ์และประวัติความเป็นมาของวัดป่าอดุลยารามมาโดยตลอด
พระครูอดุลสีลาภรณ์ เปิดเผยว่า วัดตราชูวนารามและวัดป่าอดุลยารามมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาอย่างยาวนาน โดยวัดป่าอดุลยารามมีฐานะเป็นเสมือนวัดสาขาของวัดตราชูวนาราม สำหรับพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทในปัจจุบัน เดิมทีมีพระสงฆ์เข้ามาใช้เป็นที่พักสงฆ์ปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้านต่างๆ มาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2507 แล้ว
ต่อมา "พ่อเฮียง พิมพ์ศรี" ซึ่งเป็นโยมอุปัฏฐากของวัดตราชูวนาราม และได้รับความไว้วางใจจากทางวัดมาโดยตลอดจนกระทั่งเสียชีวิต ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนดำเนินการเรื่องออกโฉนดที่ดิน เพื่อสร้างวัดป่าอดุลยารามให้เป็นวัดสาขาอย่างถูกต้อง ในขั้นตอนการดำเนินการยุคนั้น จึงได้สลักชื่อพ่อเฮียง พิมพ์ศรี ไว้ในเอกสารสิทธิ์ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนาได้ตามกฎหมาย ซึ่งทุกอย่างดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนมาตั้งแต่ต้น