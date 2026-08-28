วัยรุ่นสร้างเรื่อง! หนุ่ม16ฉกรถยนต์กระบะปู่ไปรับจ้างขนส่งผลไม้4.5ตันมูลค่าครึ่งแสน สุดท้ายทิ้งงานเทของข้างทาง-หลบหนี

เชียงใหม่-วัยรุ่นสร้างตัววัย16ปี ชาวสันทราย ขโมยกระบะคอก ของปู่ ไปรับจ้างขนอะโวคาโดและผลไม้ 4.5 ตัน ส่งขอนแก่น แต่เอาของไปทิ้งกลางทางในพื้นที่ อ.ฮอด อ้างไม่มีทุนเติมน้ำมัน พบมูลค่าความเสียหายกว่าครึ่งแสน ขณะที่ผู้เจ้าของอะโวคาโดเข้าแจ้งความแล้ว ยังดีผู้ปกครองผู้ก่อเหตุยื่นมือยินยอมรับผิดชอบแต่ขอผ่อนจ่าย ส่วนวัยรุ่นต้นเหตุตามตัวพบจับตรวจฉี่เจอสีม่วง
วันนี้(28ส.ค.69) รายงานข่าวแจ้งว่า เกิดกรณีหนุ่มวัยรุ่นอายุ16ปี ชาวอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยากหารายได้สร้างเนื้อสร้างตัว แต่กลับกลายเป็นสร้างเรื่องสร้างราวแทน เมื่อแอบเอารถยนต์กระบะคอกของปู่ไปรับจ้างงานขนผลไม้ 4.5 ตัน แต่ทิ้งงานแล้วหนีไปซ่อนตัวในบ้านชาวบ้าน โดยเมื่อตามตัวเจอตรวจพบสารเสพติดในร่างกายและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ พร้อมทั้งทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายหลายหมื่นบาท
ทั้งนี้กรณีดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก Phung Kanyarak ซึ่งเป็นแม่ค้าผลไม้รายใหญ่เชียงใหม่ ได้โพสต์เรื่องราวบทเรียนราคาแพงของ "เด็กวัยรุ่นสร้างตัว" วัยเพียง 16 ปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่แอบนำรถกระบะเสริมคอกของคุณปู่มารับจ้างขนส่งผลไม้ประกอบด้วยอะโวคาโดและอื่นๆ น้ำหนักรวมกว่า 4 ตัน โดยตกลงค่าจ้างกันที่ 8,000 บาท เพื่อนำสินค้าไปส่งยังปลายทางจังหวัดขอนแก่น แต่สุดท้ายเรื่องราวกลับจบลงด้วยความเสียหายหนักเมื่อถูกอ้างว่ารถเกิดเสียกลางทาง และเด็กวัยรุ่นคนดังกล่าวตัดสินใจทิ้งงาน ทิ้งรถ และทิ้งของหนี ติดต่อไม่ได้ไปอย่างไร้ความรับผิดชอบ
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มขึ้นหลังจากมีการนัดรถรับส่งของในโซเชียล รับสินค้าในพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้รับจ้างได้ขับรถกระบะโตโยต้า รีโว่ สีขาว มารับผลไม้ อะโวคาโด และอื่นๆ กว่า 4.5 ตัน มูลค่าสินค้ารวมหลายหมื่นบาท ออกเดินทางในช่วงเช้ามืด ทว่าในเวลาต่อมา ผู้รับจ้างได้ติดต่อขอเบิกเงินค่าน้ำมันสำรองไป 1,000 บาท ก่อนจะขาดการติดต่อนัดหมายไปในที่สุด เมื่อรถเกิดขัดข้องประกอบกับความกลัวว่าจะถูกผู้ใหญ่ต่อว่า เด็กวัยรุ่นจึงตัดสินใจเทผลไม้ทั้งหมดทิ้งลงข้างทางจนได้รับความเสียหายหนัก แล้วแอบหนีไปขอข้าวขอน้ำกินและซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง
ทางด้านเจ้าของสินค้าเมื่อไม่สามารถติดต่อได้ จึงได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ช่วยติดตามตัว จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามพบตัวเด็กวัยรุ่นคนดังกล่าวได้ในที่สุด จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และเมื่อทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พบผลเป็นบวกมีสารเสพติดในร่างกาย จึงได้ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
สำหรับความเสียหายในครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคู่ค้าผลไม้ เนื่องจากสินค้าทั้งหมดเกิดความเสียหายจนไม่สามารถนำไปขายต่อได้ ทำเอาเจ้าของทุนถึงกับแทบทรุดเพราะต้องสูญเสียเงินต้นและกำไรไปหลายหมื่นบาท อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดระบุว่า ทางผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่นอายุ 16 ปี รายนี้ ได้ติดต่อกลับมายังผู้เสียหายแล้ว โดยยอมรับผิดชอบต่อการกระทำของลูกหลาน และขอเจรจาผ่อนจ่ายชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น