ผกก.สภ.ขอนแก่นลั่นถ้า"ป้าดา"ยังเบี้ยวหมายเรียกรอบ 2 คดีร่วมกันบุกรุกวัดป่าอดุลยารามอีกเจอหมายจับแน่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น – พนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ร่อนหมายเรียกครั้งที่ 2 ดำเนินคดี "ป้าดา" ข้อหาร่วมกันบุกรุกวัดป่าอดุลยาราม ให้เวลา 15 วันเข้าพบ หากยังเบี้ยวหมายเรียกอีก เจอหมายจับแน่ พร้อมฮึ่มใส่แก๊งชายฉกรรจ์-ทหารนอกราชการ 10 นาย รีบมอบตัว
ความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ล่าสุดวันนี้( 28 ส.ค.) พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เปิดเผยถึงการดำเนินคดีกับ นางสาวชมมณี น้อยจันทร์ หรือ "ป้าดา" ว่า หลังจากพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกครั้งที่ 1 ให้มาพบภายในวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ป้าดายังคงเพิกเฉย ไม่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามกำหนด
ดังนั้นในวันนี้ (28 ส.ค.) พนักงานสอบสวนจึงต้องออกหมายเรียก น.ส.ชมมณี เป็นครั้งที่ 2 โดยกำหนดระยะเวลา 15 วัน ให้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันบุกรุก” ที่ สภ.เมืองขอนแก่น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานในคดีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ขอเตือนว่าหากครบกำหนดหมายเรียกครั้งที่ 2 แล้ว ป้าดายังไม่มาพบตำรวจ และไม่มีการติดต่อประสานงานแจ้งเหตุจำเป็น ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับทันที
นอกจากนี้ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ยังได้ส่งสัญญาณไปยังกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุรายอื่น โดยระบุว่าในวันเกิดเหตุยังมีกลุ่มชายฉกรรจ์ร่วมก่อเหตุอีกประมาณ 9 คน และทหารนอกราชการอีก 1 คน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีใครเดินทางมาพบตำรวจ
ในส่วนของชายฉกรรจ์ 9 คน ทางตำรวจอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลเนื่องจากทราบเพียงใบหน้าที่ปรากฏในคลิป จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรีบเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่โดยด่วน โดยยืนยันว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย