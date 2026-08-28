โคราชโควิดระบาดพุ่ง! พบป่วยสะสม 1,216 ราย ดับแล้ว 3 สสจ.ย้ำยังต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี พร้อมสั่งยกระดับ 4 มาตรการคุมเข้ม

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– สสจ.นครราชสีมา แถลงสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 โคราช ผู้ป่วยสะสม ม.ค.- ส.ค. 1,216 ราย อ.เมือง มากสุด พบหน้าฝนป่วยพุ่งสูงสุดในเดือน ส.ค. 807 ราย เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ชี้ภาพรวมผู้ป่วยสะสมทั้งปียังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ย้ำกลไกสาธารณสุขยังควบคุมได้มีเตียงและเวชภัณฑ์รองรับเพียงพอ พร้อมสั่งการทุกพื้นที่ยกระดับ 4 มาตรการคุมเข้ม
วันนี้ ( 28 ส.ค.69) นพ.วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2569 มีรายงานผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,216 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย โดยสถานการณ์เริ่มมีการเร่งตัวขึ้นในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พบผู้ป่วย 274 ราย และพุ่งสูงสุดในเดือนสิงหาคม 807 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.3 ของผู้ป่วยทั้งหมดในปีนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติย้อนหลังพบว่า ภาพรวมผู้ป่วยสะสมทั้งปี ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี และระบบสาธารณสุขในพื้นที่ยังคงมีเตียงและเวชภัณฑ์รองรับได้อย่างเพียงพอ
จากการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา พบประเด็นสำคัญดังนี้ พื้นที่ระบาดสูง อ.เมืองนครราชสีมา พบผู้ป่วยสูงสุด 631 ราย (มากกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัด) ตามด้วย อ.ปากช่อง 89 ราย และ อ.ชุมพวง 48 ราย กลุ่มอาชีพเสี่ยง กลุ่มอาชีพรับจ้าง/กรรมกร สัดส่วนสูงสุด 26.5% รองลงมาคือกลุ่มนักเรียน 10.6% สำหรับกระแสข่าวเกี่ยวกับอัตราป่วยตายที่สูงในพื้นที่ อ.พระทองคำ อ.ขามทะเลสอ และ อ.ปากช่อง นั้น ทาง สสจ. ชี้แจงว่าเป็นผลสะท้อนทางสถิติ เนื่องจากพบผู้ป่วยจำนวนน้อย (เช่น อ.พระทองคำ พบผู้ป่วย 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย) ไม่ใช่การกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ที่รุนแรงแต่อย่างใด
นพ.วิชาญ กล่าวต่อว่า เพื่อตอบโต้สถานการณ์ในช่วงที่โรคกำลังระบาดสูง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุมัติแนวทางการดำเนินงาน 4 มาตรการสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติทันที ดังนี้ 1. มาตรการควบคุมโรคเฉพาะจุด เร่งรัดการเฝ้าระวังและคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่หนาแน่นทางเศรษฐกิจและชุมชนแออัด โดยเฉพาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา และ อำเภอปากช่อง
2. มาตรการในกลุ่มอาชีพเสี่ยงและสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ โรงงาน โรงเรียน ในการคัดกรองอาการของแรงงานและนักเรียนอย่างเข้มงวด หากพบอาการป่วยให้แยกกักตัวทันที
3. มาตรการปกป้องกลุ่มเปราะบาง 608 มอบหมาย อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ติดตามอาการผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปอย่างใกล้ชิด หากติดเชื้อให้ส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันทีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต 4. มาตรการป้องกันในสถานพยาบาล ยกระดับความปลอดภัย และป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์อย่างเข้มงวด เพื่อรักษาเสถียรภาพในการบริการประชาชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ร่วมกันเฝ้าระวัง และเน้นย้ำมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ และตรวจ ATK ทันที เมื่อมีอาการคล้ายไข้หวัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัว