“ไม่ยอม!” เสียงค้านอ่างคลองวังโตนด ลั่นสร้างได้แต่ต้องอยู่บนข้อมูลจริง หวั่นกระบวนการ EHIA กระทบป่า-สัตว์ป่า

จันทบุรี – เปิดมุมมองฝ่ายคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ยืนยันไม่ได้ต่อต้านการพัฒนาและไม่ได้ค้านการสร้างอ่างเก็บน้ำ แต่การดำเนินโครงการต้องตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมประกาศจุดยืนไม่ยอมให้กระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมถูกบิดเบือน หวั่นกระทบผืนป่า แหล่งต้นน้ำ และสัตว์ป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติที่ประเมินค่ามิได้ สอดคล้องกับความรู้สึกของชาวบ้านเมืองจันท์
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กล่าวถึงกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดว่า ขอประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า “ผมไม่ยอม!” ในหน้าเพจชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร โดยยืนยันว่า สิ่งที่ออกมาคัดค้านไม่ใช่การต่อต้านการสร้างอ่างเก็บน้ำ แต่เป็นการเรียกร้องให้กระบวนการพัฒนาโครงการอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องสะท้อนข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน
พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA ว่า หากข้อมูลไม่มีความถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่กลับถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ ย่อมเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบอย่างจริงจัง เพราะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว
“ไม่ได้ค้านการสร้างอ่างฯ แต่การสร้างต้องยืนอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะนี่คือเรื่องของทรัพยากรของประเทศ ที่มีมูลค่ามหาศาลจนแทบจะประเมินค่าไม่ได้” ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าว
พร้อมระบุว่า หากสังคมปล่อยให้กระบวนการที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นโดยไม่มีการตรวจสอบ อาจกลายเป็นบรรทัดฐานที่เปิดช่องให้มีการรุกล้ำหรือสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต โดยเฉพาะผืนป่า ป่าต้นน้ำ ช้างป่า และสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งเป็นทรัพยากรที่คนรุ่นปัจจุบันมีหน้าที่รักษาไว้ให้คนรุ่นต่อไป
นายชัยวัฒน์ ยังย้ำอีกว่า การพิทักษ์ป่าไม่ได้หมายถึงเพียงการถือปืนลาดตระเวนอยู่ในผืนป่าเท่านั้น แต่รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการและเอกสารต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและระบบนิเวศด้วย เพราะบางครั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากการบุกรุกโดยตรง แต่อาจเริ่มต้นจากกระบวนการตัดสินใจบนข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
“การพิทักษ์ป่าไม่ใช่แค่การถือปืนเดินลาดตระเวนในป่าลึก แต่มันคือการลุกขึ้นสู้กับความไม่ถูกต้องบนกระดาษ และการทุจริตในระบบที่กำลังจะทำลายธรรมชาติด้วย” พร้อมประกาศว่าจะยังคงทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับผืนป่าและสัตว์ป่าที่ไม่สามารถออกมาปกป้องตัวเอง รวมถึงต้องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ไว้ให้ลูกหลานและคนรุ่นต่อไป
“ตลอดชีวิตการทำงาน ผมผ่านการชนและผ่านการต่อสู้มาเยอะ ถ้าต้องสู้เพื่อรักษาทรัพยากรของชาติ ผมไม่ถอย”