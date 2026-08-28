พ่อค้าไอศกรีมอุดรฯ เชื่อ 'มหกรรมพืชสวนโลก 2569' ช่วยกระตุ้นท่องเที่ยว ดันยอดขายร้านค้ารายย่อยรอบเมือง

อุดรธานี – พ่อค้าร้านไอศกรีมรายย่อยในเมืองอุดรหวังรับอานิสงส์จากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 แม้ไม่ได้เข้าไปเปิดบูธภายในงาน เชื่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและดันยอดขายร้านค้าท้องถิ่นให้คึกคักตามไปด้วย
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและการรับรู้ของผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดอุดรธานี ต่อการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ซึ่งเป็นงานระดับนานาชาติ โดย นายสัญชัย ทาปลัด อายุ 50 ปี เจ้าของร้านไอศกรีม “หอมกะทิ” ตั้งอยู่บนถนนนเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดร เปิดเผยว่า รับรู้และติดตามการเตรียมจัดงานของทางจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง แม้ร้านจะเป็นกิจการขนาดเล็กและไม่ได้เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตหรือสต็อกวัตถุดิบเป็นพิเศษ เนื่องจากวัตถุดิบสามารถทยอยจัดเตรียมและเติมสต็อกได้ตามความต้องการ
นายสัญชัยคาดหวังว่าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกตลอดระยะเวลาประมาณ 4 เดือน จะช่วยทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีคึกคักขึ้น มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น และเกิดการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยที่อยู่นอกพื้นที่การจัดงานด้วย
ส่วนการเข้าไปเปิดบูธจำหน่ายสินค้าในพื้นที่จัดงาน นายสัญชัย ระบุว่า เคยให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครร้านค้า แต่ได้รับข้อมูลว่าพื้นที่จำหน่ายสินค้ามีผู้สมัครเต็มตั้งแต่ช่วงเปิดรับสมัครในระยะแรก ทำให้ร้านไอติมของตนไม่ได้เข้าไปขายภายในงาน
อย่างไรก็ตาม นายสัญชัยยังมองว่า ร้าน “หอมกะทิ” สามารถได้รับประโยชน์จากการจัดงานผ่านช่องทางอื่น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ หากนักท่องเที่ยวค้นหาข้อมูลร้านอาหาร ร้านของหวาน หรือร้านไอศกรีมในตัวเมืองอุดรธานี และเดินทางมาอุดหนุนที่ร้าน ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ในช่วงมหกรรมพืชสวนโลก
นายสัญชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า มหกรรมพืชสวนโลกถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการในจังหวัด เพราะไม่เพียงธุรกิจที่มีพื้นที่ขายภายในงานจะได้รับประโยชน์ แต่ร้านค้ารายย่อย โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจบริการในพื้นที่โดยรอบก็มีโอกาสได้รับอานิสงส์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน