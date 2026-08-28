ททท.อุดรฯ ปลุกพลัง “1 ล้านธุง” ดึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมแต่งเมืองรับมหกรรมพืชสวนโลก 2569

อุดรธานี-ททท.อุดรธานี เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมครั้งใหญ่ ชวนโรงแรม ร้านค้า และผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วเมือง ประดับ “ธุงแมงมุม” รับมหกรรมพืชสวนโลก ภายใต้แคมเปญ “1 ล้านธุง 1 ล้านดวงใจ โยงใยพืชสวนโลก” หวังเปลี่ยนอุดรธานีให้เป็นเมืองแห่งสีสันและวัฒนธรรม พร้อมยกระดับผู้ประกอบการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี เปิดเผยถึงแนวทางเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี เพื่อรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 ว่า ททท.มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และภาคธุรกิจ ให้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพผ่านแคมเปญ “1 ล้านธุง 1 ล้านดวงใจ โยงใยพืชสวนโลก”
หัวใจสำคัญคือการนำ “ธุงแมงมุม” ซึ่งสะท้อนงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประดับตามโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ต่างๆ ทั่วเมือง เพื่อสร้างบรรยากาศต้อนรับนักท่องเที่ยว และทำให้ธุงกลายเป็นหนึ่งในภาพจำของอุดรธานีในช่วงมหกรรมพืชสวนโลก
นางสาวกนกวรรณกล่าวอีกว่า ททท.ต้องการให้แคมเปญ “1 ล้านธุง” เป็นมากกว่าการตกแต่งเมือง แต่เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันธุงยังสามารถต่อยอดเป็น ของที่ระลึก สินค้าท้องถิ่น จุดเช็กอิน และองค์ประกอบในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
สำหรับกิจกรรมนี้จะ Kick-off กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายนที่จะถึงนี้ หรือ 9 เดือน 9 เวลา 09.00 น. ททท.อุดรธานี จะมีการแจกเข็มกลัดธุงและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา ไทย–อังกฤษ แก่นักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ขณะที่ช่วงเย็น จัดงาน Open House ณ สำนักงาน ททท.อุดรธานี พร้อมจัดทำอุโมงค์ธุงประดับไฟเป็นจุดเช็กอิน เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมถึงเวลา 20.00 น.
นอกจากนี้ วันที่ 5–6 กันยายน เตรียมจัดกิจกรรม DIY Workshop ประดิษฐ์ธุง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้เรียนรู้การทำธุง และสามารถนำไปต่อยอดเป็นของขวัญ ของที่ระลึก หรือนำไปตกแต่งสถานประกอบการ สร้างเอกลักษณ์ให้ธุรกิจเชื่อมโยงกับมหกรรมพืชสวนโลก
ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ ททท.อุดรธานี ยังผลักดันโรงแรม ที่พัก และร้านอาหารเข้าสู่ มาตรฐาน STAR เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ พร้อมเตรียมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวและแพ็กเกจบริการให้ผู้ประกอบการสามารถรับประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงมหกรรมพืชสวนโลก
นางสาวกนกวรรณย้ำว่า “ธุง” จะต้องไม่หยุดอยู่เพียงแค่เป็นของตกแต่งในช่วงการจัดงานเท่านั้น แต่ควรได้รับการต่อยอดเป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอุดรธานีในระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชน ให้ร่วมกันสร้างภาพเมืองแห่งธุงที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่เดินทางมาถึง จนกระจายไปยังโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนต่างๆ
สำหรับแคมเปญ “1 ล้านธุง 1 ล้านดวงใจ โยงใยพืชสวนโลก” จึงถูกวางให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสีสันครั้งใหญ่ของอุดรธานี เพื่อเปลี่ยนการต้อนรับมหกรรมพืชสวนโลกให้เป็นพลังร่วมของคนทั้งเมือง พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการและชุมชนจากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัด