(คลิป)คนงานหลายสิบชีวิตหวิดร้องระงม!รถบัสรับส่งพลิกคว่ำเจ็บนับสิบ คนขับอ้างหักหลบกระบะ-ถนนลื่น

ลำปาง – คนงานโรงงานแปรรูปไก่ชื่อดัง หลายสิบชีวิตหวัดร้องระงม..หลังออกกะนั่งรถบัสรับส่งกลับที่พักในเมืองลำปาง รถเสียหลักพลิกลงข้างทาง เจ็บนับสิบราย คนขับอ้างหักหลบรถกระบะ
วันนี้(27 ส.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 19.15 น.ที่ผ่านมา เกิดเหตุรถบัสรับส่งคนงานโรงงานแปรรูปไก่ชื่อดัง เสียหลักพลิกคว่ำบริเวณถนนสายบ้านเสด็จ-เขื่อนกิ่วลม ในพื้นที่ ต.บ้านเสด็จ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นถนนทางเข้าโรงงานดังกล่าว ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
หลังเกิดเหตุ สมาคมกู้ภัยลำปาง กู้ภัยสว่างลำปาง กู้ภัยบ้านเสด็จ รถกู้ชีพโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รถกู้ชีพโรงพยาบาลลำปาง สมาคมกู้ภัยต้นธงชัย พร้อมตำรวจ สภ.บ้านเสด็จ และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ต้องระดมกำลังเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบรถบัสโดยสารรับส่งพนักงาน พลิกตะแคงตกลงไปบริเวณคันนา ภายในรถมีพนักงานโรงงาน นั่งมาประมาณ 30 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในแผนกเชือดและแปรรูปไก่ ที่ออกกะ กำลังจะกลับที่พัก แถวบ้านเสด็จ เมืองลำปาง
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือและปฐมพยาบาล ก่อนทยอยนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ประมาณ 10 ราย ที่เหลืออีก 10 กว่าราย บาดเจ็บกันคนละเล็กละน้อย
สอบถามคนขับรถ อายุ 50 ปี อ้างว่า ขับรถออกจากโรงงานมาได้ประมาณ 100 เมตร จู่ๆ มีรถกระบะขับสวนทางเข้ามา จึงหักหลบอย่างกะทันหัน ประกอบกับหลังฝนตกถนนลื่น ทำให้รถเสียหลักพุ่งลงข้างทางและพลิกตะแคง จนมีพนักงานได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
เบื้องต้นคนขับรถยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุราก่อนขับรถ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวคนขับไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และสอบสวนหาสาเหตุก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป