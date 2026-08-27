พัทยาเปิดเทศกาลศิลปะทรายครั้งแรก! เนรมิตชายหาดหน้าเซ็นทรัลเป็นแลนด์มาร์กใหม่ “PATTAYA SAND & ART FESTIVAL 2026”

ศูนย์ข่าวศรีราชา - พัทยาเปิดตัวเทศกาลศิลปะจากผืนทรายครั้งแรก ยกชายหาดหน้าเซ็นทรัล พัทยา แปลงโฉมเป็นพื้นที่ศิลปะริมทะเล ผสานประติมากรรมทราย แสง สี เสียง และเทคโนโลยี Immersive สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เปิด 4 ไฮไลต์ให้ชมเต็มตา พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป เปิดพื้นที่ถึง 31 ส.ค. หวังปั้นแลนด์มาร์กใหม่ดึงนักท่องเที่ยว
วันนี้( 27 ส.ค.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน “PATTAYA SAND & ART FESTIVAL 2026” เทศกาลศิลปะจากผืนทรายครั้งแรกของเมืองพัทยา โดยมีนายชัยวัฒน์ ตามไท ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา พร้อมแขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมงานอย่างคึกคัก บริเวณชายหาดพัทยา ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา
เทศกาลดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–31 สิงหาคม 2569 ภายใต้แนวคิด “From Sand to Art. From Art to a Landmark.” นำผืนทรายซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของเมืองชายทะเล มาผสมผสานกับงานศิลปะ เทคโนโลยี แสง สี และเสียง เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ พร้อมเปลี่ยนพื้นที่ชายหาดพัทยาให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมือง
ภายในงานจัด 4 ไฮไลต์สำคัญ เริ่มจาก 5 Sand Sculptures ประติมากรรมทรายขนาดใหญ่ 5 ผลงาน ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของเมืองพัทยา พร้อมนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยจากทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ กลายเป็นจุดถ่ายภาพและเช็กอินแห่งใหม่ริมชายหาด
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ Immersive Sand Art Mapping การถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองพัทยาผ่านภาพ แสง และเอฟเฟกต์บนผลงานประติมากรรมทราย โดยจัดแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 19.30 น. และ 20.30 น.
ขณะที่ Sand Illuminated นำแสง สี และเสียงมาผสานเข้ากับบรรยากาศริมทะเล สร้างสีสันในช่วงค่ำ จัดแสดงเวลา 18.30 น. และ 20.00 น. พร้อมด้วยกิจกรรม Sand in a Bottle เวิร์กช็อปเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวลงมือสร้างสรรค์ของที่ระลึกจากทรายด้วยตัวเอง เพื่อนำกลับไปเป็นความทรงจำจากการมาเยือนพัทยา
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เมืองพัทยามุ่งใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มสีสันให้กับแหล่งท่องเที่ยว พร้อมเชื่อมโยงศิลปะ เทคโนโลยี และอัตลักษณ์ของเมืองชายทะเลเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
PATTAYA SAND & ART FESTIVAL 2026 เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 27–31 สิงหาคม 2569 ณ ชายหาดพัทยา บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ก่อนที่ผืนทรายริมทะเลจะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ศิลปะและแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองตลอดช่วงเทศกาล