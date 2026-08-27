ลพบุรีเร่งรับมือน้ำท่วม! ผนึกชลประทานที่ 10 ยกระดับ SWOC เตือนภัยแม่นยำ ลดสูญเสียประชาชน

ลพบุรี - ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ศูนย์ SWOC ติดตามสถานการณ์น้ำ สั่งทุกหน่วยจับตาฝนสะสม–พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด ชลประทานที่ 10 เดินหน้า 9 มาตรการรับมือฤดูฝน เตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร และกำลังเจ้าหน้าที่รับมือจุดเสี่ยง เร่งพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำให้ครอบคลุมและแม่นยำ หวังลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
วันนี้ ( 27 ส.ค.) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พร้อมติดตามการดำเนินงานของระบบศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) สำนักงานชลประทานที่ 10
โดยมี นายองอาจ แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายนรินทร์ นิ่มวิญญา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและติดตามสถานการณ์
การหารือเน้นการบริหารจัดการน้ำทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกำชับทุกหน่วยงานให้ติดตาม ปริมาณฝนสะสมและพื้นที่เสี่ยง อย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดสถานการณ์อุทกภัย
ด้านสำนักงานชลประทานที่ 10 รายงานสถานการณ์น้ำ พร้อมแผนปฏิบัติการเชิงรุก ทั้งการบริหารจัดการและระบายน้ำ การเตรียมเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้ทันที และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
นายองอาจ แสนอุบล กล่าวว่า สำนักงานชลประทานที่ 10 ยังคงเดินหน้าตาม 9 มาตรการรับมือฤดูฝน อย่างเข้มงวด พร้อมบริหารจัดการน้ำควบคู่กัน 2 ด้าน ได้แก่ การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย และการกักเก็บน้ำสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมุ่งให้การบริหารจัดการน้ำมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบ SWOC และแนวทางพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงมากยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความแม่นยำของข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานสามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้า
การบูรณาการระหว่างจังหวัดลพบุรีกับสำนักงานชลประทานที่ 10 ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก ตั้งแต่การเฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานการณ์ เตรียมกำลังและเครื่องมือ ไปจนถึงการแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุด