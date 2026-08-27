ชาวบ้าน 8 อำเภอโคราชลุกฮือต้าน! ย้ายสถานที่งานพืชสวนโลก ชี้ถูกตัดโอกาสพัฒนา เตือนระวังสร้างแตกแยกให้ชาวโคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ชาวบ้าน 8 อำเภอโคราชร่วมแสดงพลังต้านย้ายสถานที่งานมหกรรมพืชสวนโลก KORAT EXPO 2029 จาก อ.คง ไป อ.ปากช่อง ชี้ถูกตัดโอกาสพัฒนาพื้นที่ จี้รัฐบาลมองเรื่องการกระจายรายได้ กระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ที่ด้อยโอกาส อย่ามองแค่คุ้มไม่คุ้ม พร้อมเตือนระวังเป็นการสร้างความแตกแยกให้กับชาวโคราช
วันนี้ ( 27 ส.ค.69) ที่บริเวณพื้นที่สถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา ปี 2572 (KORAT EXPO 2029) ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ชาวบ้านอำเภอคงและอำเภอใกล้เคียงรวม 8 อำเภอ กว่า 100 คน นัดหมายรวมพลเพื่อแสดงพลังคัดคัดค้านการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลก จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่อง หลังจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) มีความเห็นว่า อ.ปากช่อง มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ อาจช่วยเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการลงทุนของการจัดงาน
ประเด็นดังกล่าวนั้นได้สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในอำเภอคงและอำเภอใกล้เคียงที่กังวลว่างานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2572 จะถูกย้ายไปจัดที่อำเภอปากช่อง จึงทำให้ชาวบ้านนั้นออกมาร่วมกันแสดงจุดยืนเพื่อคัดค้านมติดังกล่าว โดยสาเหตุในการคัดค้านของชาวบ้านนั้นมองว่าพื้นที่ ต.เทพาลัย อ.คง นั้นได้ใช้งบประมาณพัฒนาพื้นที่ไปแล้ว รวมทั้งทางชลประทาน ได้ดำเนินการสร้างเรื่องแหล่งน้ำเอาไว้แล้ว รวมไปถึงเรื่องการลงทุนของชาวบ้านในพื้นที่ที่เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากงานพืชสวนโลก อีกเหตุผลคือการย้ายสถานที่จัดงาน จะเป็นการตัดโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ที่จะได้อานิสงส์จากการจัดงานพืชสวนโลกในครั้งนี้
นางเพชรดา ศรชัยไพศาล นายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยวคงอิสาน บอกว่า อยากฝากถึงทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคณะผู้บริหารประเทศอยากให้มองถึงโอกาสในการกระจายรายได้ กระจายความเจริญไปสู้พื้นที่ที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะงานพืชสวนโลกที่อำเภอคงจะได้เป็นสถานที่ในการจัดงาน ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงอำเภอคงที่จะได้รับโอกาสอำเภอโดยรอบก็จะได้รับโอกาสจากการเป็นเจ้าภาพงานพืชสวนโลกไปด้วย ซึ่งโอกาสใหญ่แบบนี้ในพื้นที่ยังไม่ได้เคยได้รับมาก่อน
จึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าทางสภาพัฒน์ฯ เอาอะไรมาวัดในความเสมอภาคของโอกาสที่ประชาชนชาวอำเภอคงจะได้รับจากการจัดงานพืชสวนโลกในการย้ายงานพืชสวนโลกไปจัดที่อำเภอปากช่อง เพราะในเมื่อขั้นตอนทุกอย่างนั้นดำเนินการเสร็จหมดแล้วเหลือเพียงแค่มาสเตอร์แพลนที่กำลังจะก่อสร้าง ซึ่งหากย้ายสถานที่จัดงานออกไปก็ต้องสูญเสียงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกในการจัดเตรียมพื้นที่ต่างๆ และงบประมาณบางส่วนที่มาลงที่อำเภอคงแล้วใครจะรับผิดชอบ เพราะโอกาสที่เสียไปไม่ใช่เฉพาะอำเภอคงหรือพื้นที่อำเภอใกล้เคียงแต่มันอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสของประเทศในการจัดงานพืชสวนโลกในโอกาสต่อไป
ขณะเดียวกันทาง นายอำพร เที่ยงมล อายุ 58 ปี ชาวบ้านตำบลเทพาลัย บอกว่า สถานที่จัดงานนั้นได้มีการจัดเตรียมไว้แล้วโดยเกษตรกรที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่จัดงานก็ไม่คัดค้านและเห็นความสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก จึงอยากให้รัฐบาลสงสารและมองเห็นถึงความตั้งใจของชาวบ้านที่ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รอรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก เพราะโอกาสในครั้งนี้ชาวบ้านต่างตั้งความหวังว่างานพืชสวนโลกจะเป็นโอกาสสร้างเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว และความเจริญ อย่าไปมองว่าคุ้มไม่คุ้มที่จะจัดงานที่อำเภอคงเพราะการได้โอกาสจัดงานพืชสวนโลกก็คือว่าคุ้มแล้ว จึงอยากให้พิจารณาและร่วมมือกันจัดงานพืชสวนโลกต่อไป ซึ่งเรื่องนี้อาจจะสร้างความแตกแยกให้กับชาวโคราชได้