ดัน “นวดโพธิ์-บางปะกง” สร้างอัตลักษณ์ 5 สัมผัส ปั้นฉะเชิงเทราสู่ “Aroma City” เชื่อมท่องเที่ยว–อาหารชุมชน

ฉะเชิงเทรา – มรภ.ราชนครินทร์ ผนึกกรมการแพทย์แผนไทยฯ เดินหน้าผลักดัน “นวดโพธิ์-บางปะกง” อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของแปดริ้ว สู่การเป็นเมือง “Aroma City” ผ่าน 5 สัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส หวังต่อยอดภูมิปัญญา สมุนไพร และทุนวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชน
วันที่ 27 ส.ค. 2569 ดร.วันนี นนท์ศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนและสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ชุมชนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การเป็นเมืองอโรม่า “Aroma City” โดยมีนายกรกฤช ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรภ.ราชนครินทร์ ร่วมงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รศ.ดร.ดวงพร กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวมุ่งสร้างอัตลักษณ์การนวดเฉพาะของฉะเชิงเทรา โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชหอม สมุนไพร และทรัพยากรในพื้นที่ มาต่อยอดด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมเชื่อมโยงกับการพัฒนา Herbal City และ Wellness City รวมถึงนำอาหารพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอมาสร้างเรื่องราวและเชื่อมเป็นเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สำหรับ “โพธิ์-บางปะกง” เป็นท่านวดอัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและลุ่มน้ำบางปะกง โดยอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงการยกระดับธุรกิจสปาและเวลเนส ขณะที่ มรภ.ราชนครินทร์ จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางเชื่อมโยงชุมชนและรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อผลักดันอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้และการท่องเที่ยวคุณภาพในอนาคต