บุกทลาย “คลังแสง” นครหลวง! ยึด AR-15 11 กระบอก กระสุนกว่า 1,000 นัด รวบหนุ่ม 29 คาบ้าน

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจ กก.ดส. ผนึกกำลัง สภ.นครหลวง บุกค้นบ้านต้องสงสัย หลังพบเบาะแสซุกซ่อนอาวุธปืนผิดกฎหมาย ตะลึงพบไรเฟิล AR-15 ไม่มีทะเบียน 11 กระบอก พร้อมปืนสั้นอีก 4 กระบอก และกระสุนกว่า 1,000 นัด รวบหนุ่มวัย 29 ปีคาบ้าน เร่งขยายผลแกะรอยที่มาของอาวุธ หวั่นมีเครือข่ายจัดหา–ครอบครอง–จำหน่ายอยู่เบื้องหลัง
วันนี้( 27 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน กก.ดส. ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.นครหลวง และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 54 หมู่ 2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหมายค้น หลังสืบสวนพบเบาะแสว่าบ้านหลังดังกล่าวอาจมีการลักลอบครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย
ปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส. และ พ.ต.อ.สรายุทธ แสงทอง ผกก.สภ.นครหลวง
พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ รอง ผกก.ดส. พ.ต.ท.สุพล สงทอง รอง ผกก.ป.สภ.นครหลวง พ.ต.ท.กิตติพงษ์ กิจก้าวเจริญกุล รอง ผกก.สส.สภ.นครหลวง และ พ.ต.ท.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง สว.กก.ดส. นำกำลังเข้าดำเนินการตรวจค้นบ้านเป้าหมาย
ผลการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถจับกุม นายกัน อายุ 29 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนไรเฟิลแบบ AR-15 ไม่มีทะเบียน จำนวน 11 กระบอก นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนพกสั้นอีกหลายรายการ ทั้งชนิดใช้แมกกาซีนและชนิดลูกโม่ รวม 4 กระบอก ตลอดจนเครื่องกระสุนปืนอีกกว่า 1,000 นัด
การตรวจค้นครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทั้งหมด โดยเฉพาะแหล่งที่มา รวมถึงเส้นทางการได้มาและผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการครอบครองอาวุธจำนวนมากดังกล่าว
เบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวชายวัย 29 ปี พร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าสอบสวนขยายผลว่าอาวุธปืนไรเฟิล AR-15 และอาวุธปืนพกทั้งหมดถูกนำมาเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด รวมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นหรือเครือข่ายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา ครอบครอง หรือจำหน่ายอาวุธปืนผิดกฎหมายหรือไม่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หากพบว่ามีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการจัดหาและกระจายอาวุธปืน จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป