(คลิป)รอง ผบ.ตร.ตามจี้คดีแก๊งอุ้มสาวจีนจาก กทม.ทิ้งกลางทางกำแพงเพชร สั่งสาวลึกเครือข่ายค้ามนุษย์

กำแพงเพชร – รอง ผบ.ตร. บินด่วน ตามคดีสะเทือนขวัญ..แก๊งอุ้มหญิงชาวจีนจาก กทม.จ่อส่งชายแดนแม่สอด แหกด่านฯ-ทิ้งเหยื่อกลางทางกำแพงเพชร แจ้งข้อหาเพิ่ม สั่งขยายผลให้ถึงเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์
วันนี้(27 ส.ค.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. เดินทางลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญ กรณีกลุ่มคนร้ายก่อเหตุอุ้มลักพาตัวหหญิงชาวจีนมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนหลบหนี-ทิ้งเหยื่อกลางเมืองกำแพงเพชร
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2569 กลุ่มคนร้ายจำนวน 4 คน ได้ลักพาตัวหญิงสาวชาวจีนจาก กทม.มัดมือ-ขึ้นรถเก๋ง มุ่งหน้าไปชายแดนแม่สอด แต่ขณะผ่านจังหวัดกำแพงเพชร เจอด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คนร้ายจึงขับรถแหกด่านหลบหนี ก่อนตัดสินใจทิ้งเหยื่อลงกลางถนน ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือจากพลเมืองดีในพื้นที่ ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสกัดจับกุมแก๊งคนร้ายได้ยกทีมทั้ง 4 คน
พล.ต.อ.ธัชชัย ได้เข้าพูดคุยและปลอบขวัญผู้เสียหายหญิงสาวชาวจีนผ่านล่าม เพื่อสอบถามสภาพจิตใจและรายละเอียดเหตุการณ์ จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมติดตามพฤติการณ์การก่อเหตุร่วมกับทีมสืบสวน โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเก็บภาพภายในระหว่างการประชุม จนถึงประมาณ 14.00 น. เมื่อจากห้องประชุมเดินทางกลับ
ส่วนผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ขณะนี้ถูกควบคุมตัวฝากขัง เรือนจำกลางกำแพงเพชร นอกจากข้อหาเดิมคือ ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น และร่วมกันทำร้ายร่างกาย ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา ปล้นทรัพย์เพิ่มเติม แม้ว่าในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดจะยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็ตาม
และด้วยพฤติการณ์ของคนร้ายมีลักษณะคล้ายแก๊งอุ้มต่างชาติและขบวนการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่จึงจะสืบสวนขยายผลหาความเชื่อมโยงให้ถึงตัวการใหญ่ หากพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
สำหรับผู้เสียหายชาวจีน เจ้าหน้าที่จะเร่งสอบปากคำในฐานะผู้เสียหายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ก่อนประสานส่งตัวเดินทางกลับประเทศอย่างปลอดภัยต่อไป
ทั้งนี้มีรายงานว่า โอกาสนี้ รอง ผบ.ตร. ได้กล่าวชื่นชมการทำงานอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจกำแพงเพชร ทั้งการตั้งด่านตรวจเข้มแข็งและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายประชาชน ทำให้ได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญจนนำไปสู่การจับกุมตัวคนร้ายได้อย่างทันควัน