ชาวโคราช 8 อำเภอค้าน ย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกจาก“อ.คง”ไป“ปากช่อง” ชี้ถูกปล้นไปให้กลุ่มนายทุน จี้รบ.ทบทวนใหม่

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– ชาวโคราช 8 อำเภอ รวมตัวค้านย้ายสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา 2572 จาก อ.คง ไป อ.ปากช่อง ชี้เหมือนชาวบ้านถูกปล้นทั้งความชอบธรรมและโอกาสการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไปให้กลุ่มนายทุนใน อ.ปากช่อง ได้ประโยชน์เพียงไม่กี่คน และเป็นการฆ่าประชาชนให้ตายทั้งเป็น จี้รัฐบาลพิจารณาใหม่
วันนี้ ( 27 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกลุ่มผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ 8 อำเภอ จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย อ.คง และอำเภอใกล้เคียง นัดรวมตัวกันพูดคุยหารือและแสดงความเป็นกังวลต่อการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.นครราชสีมา ปี 2572 ที่จะถูกย้ายสถานที่การจัดงานจากอำเภอคง ไปจัดที่ อำเภอปากช่อง เนื่องจากถูกมองว่าคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีที่มาจากการประเมินของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ซึ่งมองว่า อ.ปากช่องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ อาจช่วยเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการลงทุนของการจัดงาน ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากใช้เวลาเตรียมตัวกันมาอย่างยาวนานบางคนลงทุนทำโฮมสเตย์เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่หากงานพืชสวนโลกถูกย้ายไปจัดที่อำเภอปากช่อง
นายอรุณ อัครปรีดี หนึ่งในผู้ผลักดันการพัฒนากลุ่ม 8 อำเภอโซนเหนือของจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การย้ายการงานพืชสวนโลก ไปยังอำเภอปากช่องนั้นอยากให้เห็นใจประชาชนเกือบ 3 แสนคนในพื้นที่ 8 อำเภอที่จะได้อานิสงส์จากการจัดงานพืชสวนโลกในครั้งนี้อย่าเห็นแค่เพียงกลุ่มนายทุนในพื้นที่อำเภอปากช่องเพียงไม่กี่คน อีกอย่างในพื้นที่อำเภอปากช่องส่วนใหญ่นั้นรวยอยู่แล้ว นอกจากนี้งานพืชสวนโลกยังเป็นความหวังไม่ใช่แค่อำเภอคงแต่ยังส่งผลไปถึงประชาชนในอำเภอใกล้เคียงอีกด้วยที่มองว่างานพืชสวนโลกคือโอกาสและความหวังที่จะได้รับการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งถ้างานพืชสวนโลกถูกย้ายไปจัดที่อำเภอปากช่องจริงทางรัฐบาลจะคืนอะไรให้กับชาวบ้านที่ลงทุนไปแล้ว ซึ่งถ้ายกเลิกการจัดงานพืชสวนโลกที่อำเภอคงจริงก็เหมือนเป็นการ “ฆ่าพวกเราตายทั้งเป็น”
นายอรุณ กล่าวต่อว่า การย้ายงานพืชสวนโลกไปจัดที่อำเภอปากช่องนั้นจะทำให้นายทุนได้โยชน์มากกว่าชาวบ้านที่เป็นคนโคราชจริงๆ เพราะฉะนั้นการย้ายการจัดงานพืชสวนโลกไปจัดที่อำเภอปากช่องนั้นเหมือนชาวบ้าน “ถูกปล้น” ทั้งความชอบธรรม และโอกาสในการพัฒนา ที่จะสามารถทำให้ชาวบ้านพอลืมตาอ้าปากได้บ้าง
ขณะเดียวกัน นายไพศาล เกียรติชัยพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง กล่าวว่า ตนได้ทราบข่าวว่ามีการประชุมคณะกรรมการติดตามการจัดงานพืชสวนโลกซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอให้ย้ายการจัดงานพืชสวนโลกจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่อง ซึ่งความรู้สึกแรกหลังจากทราบข่าวก็คือรู้สึกเสียดายโอกาสเพราะคนอำเภอคงมีความคาดหวังหลังจากได้รู้ว่าจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกเพราะมันคือโอกาสที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ,การค้า รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งชาวบ้านต่างหวังว่างานพืชสวนโลกจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นดีขึ้น แต่พอรู้ข่าวว่าจะมีการย้ายสถานที่จัดงานก็ทำให้ชาวบ้านรู้สึกผิดหวังและเสียใจเพราะความหวังที่มีนั้นกำลังจะหายไป แต่อย่างไรก็ตามตนและคนอำเภอคงก็ยังคงมีความหวังว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองจะเป็นใจไม่ย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลก เพราะการย้ายที่จัดงานมันดูใจร้ายเกินไปจึงอยากขอให้พิจารณาใหม่