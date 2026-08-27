อพท.–พัทยา ปั้นหนังสั้นสู่เวทีโลก ผลงานไทย-เทศทะลุ 120 เรื่อง ลุ้นชิงเมืองสร้างสรรค์ UNESCO ปี 70

ศูนย์ข่าวศรีราชา - อพท.พัทยา ผนึกเมืองพัทยา ประกาศผลหนังสั้นครั้งที่ 4 ภายใต้โจทย์ “ความยั่งยืน” เปิดพื้นที่นักสร้างสรรค์ไทย–ต่างชาติส่งผลงานทะลุ 120 เรื่อง สะท้อนกระแสตอบรับที่เพิ่มขึ้น เดินหน้าต่อยอด “หนังสั้น” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปูทางพัทยาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก UNESCO ปี 2570
วันนี้( 27 ส.ค.) นางสาววัชรี ชูรักษา รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นประธานในพิธี ประกาศผลหนังสั้นครั้งที่ 4 พร้อมด้วย นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ รองนายกเมืองพัทยา ตลอดจนผู้สร้างสรรค์ผลงาน เยาวชน นักศึกษา คนในวงการภาพยนตร์ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน
นางสาววัชรี กล่าวว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา ครั้งที่ 4 พร้อมฉายผลงานรอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ “ความยั่งยืน” โดยเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา
ปีนี้ได้รับความสนใจอย่างคึกคัก มีผลงานส่งเข้าประกวดรวมกว่า 120 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานภาษาไทยกว่า 90 เรื่อง และผลงานภาษาต่างประเทศกว่า 30 เรื่อง สะท้อนถึงการขยายตัวของเวทีประกวดที่เปิดกว้างมากขึ้น และความสนใจในการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนประเด็นด้านความยั่งยืน
“ การประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยาจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และผลตอบรับในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจจากนักสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดย อพท.มีเป้าหมายใช้ภาพยนตร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ สร้างการรับรู้ และต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองพัทยา”
ขณะเดียวกัน อพท.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันเมืองพัทยาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นสมาชิก UNESCO Creative Cities Network ด้านภาพยนตร์ ในปี 2570 โดยมุ่งหวังให้ศักยภาพด้านภาพยนตร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของพัทยาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคต
สำหรับผลการประกวด ประเภทภาษาไทย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “Same Day, Same Shore (วันนั้นของปี)” จากทีม Bandon Film ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนประเภทภาษาต่างประเทศ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “The Last Spin” จากทีม Nipan Studio ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
ทั้งนี้ การประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา ครั้งที่ 4 มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 20 รางวัล เงินรางวัลรวม 340,000 บาท โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่ให้คนทำหนังและนักสร้างสรรค์ได้แสดงศักยภาพ พร้อมใช้ “หนังสั้น” เป็นเครื่องมือสื่อสารอัตลักษณ์และเรื่องราวของเมืองพัทยา ต่อยอดภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวสู่ เมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ในอนาคต