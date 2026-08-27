(คลิป)ตร.ซ้อนแผนซุ่มจับทันควัน! แก๊งเรียกค่าไถ่อุ้มเหยื่อกลางเชียงใหม่ ซ้อมน่วมรีดเงินกว่าครึ่งล้าน

เชียงใหม่ – ชุดสืบสวนกองเมืองเชียงใหม่ ซ้อนแผนดักซุ่มรวบทันควัน..แก๊งเรียกค่าไถ่ก่อเหตุอุกอาจ ยกพวกอุ้มเหยื่อกลางเมืองยัดเก๋ง ก่อนซ้อมน่วมไม่พอ เรียกค่าไถ่กว่าครึ่งล้านแลกปล่อยตัว เจอซ้อนกลซุ่มจับคาจุดนัด ก่อนเค้นสอบ-ตามรวบทั้งก๊วน พร้อมช่วยเหยื่อได้ปลอดภัย
วันนี้(27 ส.ค.) พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ สอบปากคำผู้ต้องหาแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่กลางเมืองเชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยว่า คดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายฟาเซท แซ่ฮ้วง อาศัยอยู่ย่าน ถ.ข้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 07.55 น.
โดยระบุว่า นายฟาอีส แซ่ฮ้วง พี่ชาย ได้ถูกกลุ่มคนร้ายประมาณ 4 คน ใช้รถยนต์เก๋งมาสด้า สีดำ มีรอยบุบด้านขวาหลัง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน อุ้มตัวไปจากบริเวณถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เพื่อเรียกค่าไถ่แลกกับการปล่อยตัว
ต่อมาขณะผู้แจ้งกำลังให้ข้อมูลกับตำรวจสืบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ คนร้ายได้โทรศัพท์เข้ามาเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 600,000 บาท ซึ่งผู้แจ้งได้ต่อรองเหลือ 120,000 บาท และนัดหมายให้นำเงินไปวางไว้บริเวณเสาไฟฟ้าใกล้น้ำพุริมแม่น้ำปิง ใกล้กับท่าเรือหางแม่งป่อง
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมประชุมวางแผนเพื่อจับกุมคนร้าย โดยวางกำลังอยู่บริเวณโดยรอบจุดนัดหมาย จากนั้นจึงได้ให้ นายฟาเซท ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปยังจุดนัดหมายเพื่อวางเงินค่าไถไว้บริเวณเสาไฟฟ้า กระทั่งพบนายบาซู ไม่มีนามสกุล อาศัยอยู่ในย่านเดียวกันกับผู้เสียหาย ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามายังจุดนัดหมาย และหยิบเงินค่าไถ่ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม ซึ่งนายบาซู รับว่าได้มาเอาเงินค่าไถ่ดังกล่าวจริง โดยนายฟาอีส ได้ถูกกักขังอยู่ที่ ย่านช้างเผือก อ.เมืองเชื่องใหม่
ตำรวจชุดสืบสวน จึงได้รีบเดินทางไปตราจสอบ พบรถยนต์ ยี่ห้อมาสต้า สีดำ ไม่ติดแผ่น ป้ายทะเบียน มีลักษณะตรงตามภาพจากล้องวงงจรปิดขณะเกิดเหตุ ซึ่งเป็นคันที่ได้ลักพาตัวผู้เสียหายไป จึงได้เข้าตรวจสอบพบ นายฟาลีส ผู้เสียหาย มีร่องรอยจากการถูกทำร้ายร่างกายตามใบหน้า และมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหูข้างซ้ายเป็นแผลฉกรรจ์
และพบนายฤทธิเดช หรือไอซ์ อายุ 28 ปี อาศัยอยู่ ต.หนองผึ้ง อ.สารก็ จ.เชียงใหม่, นายธนพล หรือเปียร์ อายุ 29 ปี อาศัยอยู่ ต.ปาแดด อ.เมืองเชียงใหม่, นายวัน ไม่มีนามสกุล อายุ 14 ปี อยู่ภายในรถคันดังกล่าว จึงได้ทำการควบคุมตัวไว้
สอบถาม ผู้ต้องหาทั้งสามให้การยอมรับว่าก่อเหตุลักพาตัว นายฟาอีส แซ่อ้วง มาเพื่อกักขังเรียกค่าไถ่จริง เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและ ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง นำส่ง พงส.สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป