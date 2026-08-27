ส.ว.ลงพื้นที่โคกสูง รับฟังปัญหาชาวบ้านชายแดน จี้เร่งซ่อมอ่างรัตนโกสินทร์–แก้ที่ดินทำกิน

สระแก้ว – คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคตะวันออก ลงพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชายแดน พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงปัญหาที่ดินทำกินและสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา
วันนี้( 27 ส.ค.) นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี สมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรี รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคตะวันออก พร้อมคณะ ลงพื้นที่หอประชุมอำเภอโคกสูง โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมให้ข้อมูล
ประเด็นสำคัญที่ติดตาม ได้แก่ ความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซม อ่างเก็บน้ำรัตนโกสินทร์ หลังทำนบดินได้รับความเสียหายจนกระทบต่อการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตลอดจนปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนตามแนวชายแดน ซึ่งคณะกรรมการฯ เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขให้เกิดความชัดเจน
นอกจากนี้ ยังรับฟังสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา แนวทางดูแลความปลอดภัย และข้อเสนอของประชาชน ก่อนช่วงบ่ายคณะจะลงพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนและเยี่ยมให้กำลังใจทหาร โดยจะรวบรวมปัญหาจากพื้นที่นำไปประสานหน่วยงานและผลักดันสู่การแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป