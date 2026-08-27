พบประวัติร้านทองโลตัสอรัญฯ เคยถูกปล้นซ้ำ! EOD พบระเบิด 4 ลูก ตำรวจเร่งแกะวงจรปิดล่าคนร้าย

สระแก้ว – เปิดประวัติ “ร้านทองเยาวราช” ภายในห้างโลตัส สาขาอรัญประเทศ เคยตกเป็นเป้าคนร้ายก่อเหตุปล้นมาแล้ว 1 ครั้ง ก่อนเกิดเหตุซ้ำในวันนี้ ขณะที่ EOD ตชด.12 เข้าตรวจสอบพบระเบิดแสวงเครื่อง 4 ลูก ระเบิดทำงานแล้ว 2 ลูก อีก 2 ลูกยังไม่ทำงาน ด้านตำรวจเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิด พบคนร้ายเตรียมอาวุธมาเป็นอย่างดี เบื้องต้นยังไม่ยืนยันเป็นคนไทยหรือต่างชาติ
วันนี้( 27 ส.ค.) ว่าที่ พ.ต.อ.พิภพ พรหมยก ผกก.ตชด.12 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ EOD ลงพื้นที่ร้านทองเยาวราช ภายในห้างโลตัส สาขาอรัญประเทศ หลังคนร้ายก่อเหตุเพียงลำพัง ใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดชิงสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 2 ถาด ก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่ โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายมีการเตรียมอาวุธมาเป็นอย่างดี
ผลการตรวจสอบของ EOD พบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องรวม 4 ลูก โดยระเบิดทำงานแล้ว 2 ลูก และยังไม่ทำงานอีก 2 ลูก เจ้าหน้าที่จึงเข้าดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย ก่อนส่งมอบวัตถุพยานให้พนักงานสอบสวน สภ.อรัญประเทศ ตรวจพิสูจน์และใช้ประกอบสำนวนคดี
ขณะเดียวกันตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ จุดเกิดเหตุ และเส้นทางหลบหนี เพื่อแกะรอยพฤติกรรมและหาเบาะแสคนร้าย โดยมีข้อสันนิษฐานว่าอาจเตรียมเส้นทางหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากพื้นที่ชายแดนมีช่องทางธรรมชาติหลายจุด อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนไทยหรือต่างชาติ ต้องรอผลการสืบสวนและพยานหลักฐาน
ทั้งนี้ ยังพบข้อมูลสำคัญว่าร้านทองแห่งนี้เคยถูกคนร้ายก่อเหตุปล้นมาแล้ว 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่จึงเตรียมตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์เดิม รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของร้านและพื้นที่โดยรอบ เพื่อหาความเชื่อมโยงกับเหตุครั้งล่าสุด และเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด