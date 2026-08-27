ตามจับคาบ้าน!นักเรียนหญิง ม.ปลายโรงเรียนท่าบ่อโพสต์รูปปืนขู่ลงกลุ่มไลน์

หนองคาย-ตำรวจท่าบ่อ หนองคาย ตามจนเจอ สุดท้ายเป็นนักเรียนหญิง ม.ปลาย ของโรงเรียนท่าบ่อ โพสต์รูปปืนลงกลุ่มโอเพ่นแชท อ้างคึกคะนอง ใช้ภาพ AI มาเล่น รับปากไม่ทำอีก ตำรวจเตือนผู้ใดโพสต์ข่มขู่ตามจับได้ถูกดำเนินคดีทุกราย
จากกรณีเมื่อวันที่ 24 ส.ค.69 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้บัญชีในกลุ่มไลน์ โอเพ่นแชท “เมคเฟรนเด็กท่าบ่อ” มีสมาชิกในกลุ่ม 144 คน ผู้โพสต์ใช้ชื่อ กิเลสแห่งกรรม โพสต์รูปปืนพกสั้นสีดำวางอยู่บนโต๊ะในห้องเรียน พร้อมพิมพ์ข้อความ “อยากได้ไรลั่น ๆ มั้ยวัยรุ่น” , “เริ่มอาคารไหนดีครับ พิกัดอาคาร 6” และยังมีข้อความเพิ่มเติมตามมาอีกว่า “พี่ตลก” , “ขำๆ”, “เล่น” และ “ก่อนเที่ยงเจอไรมั่นๆ” จนสร้างความแตกตื่นให้กับนักเรียน ครูและผู้ปกครองของโรงเรียนท่าบ่อ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งที่สองที่มีการโพสต์ข่มขู่เหตุร้ายแรงในโรงเรียนแห่งนี้
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.เตชรัฐ ประทุมชาติ ผกก.สภ.ท่าบ่อ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ภาคภูมิ ปลุกปลื้ม รองผกก.สส., พร้อมชุดสืบสวนทำการติดตามผู้โพสต์ข้อความดังกล่าว
ล่าสุด วันนี้ (27 ส.ค.69) พ.ต.อ.เตชรัฐ ประทุมชาติ ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอท่าบ่อ แจ้งความคืบหน้าว่า จากการออกสืบสวนของตำรวจทราบตัวผู้โพสต์และได้ติดตามไปที่บ้านพัก ช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 26 ส.ค.69 โดยพบว่าเป็น นักเรียนหญิง ม.ปลาย อายุ 16 ปี ของโรงเรียนท่าบ่อ พร้อมทั้งเชิญผู้ปกครองมาร่วมพูดคุยด้วย
จากการตรวจสอบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตของ นักเรียนหญิงคนดังกล่าว พบหลักฐานข้อมูลสอดคล้องกัน สอบสวน นักเรียนหญิงให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวจริง เพราะอยากหยอกล้อเพื่อนเล่น นึกสนุก จึงใช้ภาพ AI ผ่านแอปพลิเคชั่น ChatGPT ภาพอาวุธปืนมาประกอบข้อความ ไม่มีเจตนาข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว หลังโพสต์ไปแล้ว ไม่นานก็เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายในโรงเรียน ด้วยความกลัว ไม่กล้าที่จะแสดงตัวหรือขอโทษ จึงนิ่งเฉยไว้ก่อน รอดูว่าผู้ใหญ่จะเข้ามาแก้ไขปัญหายังไง
จนกระทั่งตำรวจมาตามตัวที่บ้าน หลังจากนี้ยืนยันว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีก ด้านโรงเรียนท่าบ่อ เห็นว่านักเรียนได้สำนึกผิดและพิจารณาแล้วไม่มีเจตนาสร้างเหตุรุนแรง ขอให้ผู้ปกครองกำชับบุตรหลานดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
พ.ต.อ.เตชรัฐ ประทุมชาติ กล่าวว่า สภ.ท่าบ่อ ขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนทุกคน การโพสต์ข้อความหรือภาพในลักษณะข่มขู่ สร้างความตื่นตกใจ หรือสร้างความหวาดกลัวแก่สาธารณชน แม้จะทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเพื่อความสนุกสนาน ถือเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญและอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย หากมีกรณีในลักษณะเช่นนี้อีกจะทำการสืบสวนหาตัวผู้กระทำการดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย.