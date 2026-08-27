"ตั๊กแตนกิ่งไม้‘หรือ “แมงหามผี’ แค่ชื่อก็ชวนขนลุก! แต่ทอดกรอบทั้งตัว รสแซ่บ จับได้เท่าไหร่ขายเกลี้ยง

กระแสเมนูอาหารพื้นบ้านหายากหรือแปลกใหม่กำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “Tal.Sukwan” หรือ นางสาวตาล สุขวัญ ชาวบ้าน บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ได้นำเสนอเรื่องราวของ “ตั๊กแตนกิ่งไม้” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “แมงกระด้ามผี” และ “แมงหามผี” แมลงป่าพื้นถิ่นที่เคยถูกมองว่าน่ากลัว แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นเมนูเปิบพิสดารยอดนิยม สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างเป็นกอบเป็นกำ
นางสาวตาล เล่าว่า “แมงกระด้ามผี” หรือ “แมงหามผี” เป็นแมลงป่าที่มีรูปร่างยาวคล้ายกิ่งไม้แห้ง สามารถพรางตัวกลมกลืนไปกับกิ่งไม้และใบไม้ได้เป็นอย่างดี มักอาศัยอยู่ตามต้นไม้สูงในป่าธรรมชาติ เช่น ต้นกุง หรือยางพลวง และต้นจิกหรือเต็ง ในอดีตชาวบ้านไม่กล้านำมารับประทาน เพราะรูปลักษณ์ที่ดูน่ากลัว รวมถึงชื่อเรียกที่ฟังแล้วชวนขนหัวลุก
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแมลงชนิดนี้กลับได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มนักชิมที่ชื่นชอบอาหารพื้นบ้านและเมนูเปิบพิสดาร เนื่องจากมีรสชาติอร่อยคล้ายตั๊กแตนทั่วไป แต่มีขนาดตัวใหญ่กว่า เนื้อแน่น ไข่เยอะ และให้เนื้อสัมผัสกรุบกรอบเต็มคำ ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก มีเท่าไรก็ขายได้หมดเกลี้ยง
สำหรับภูมิปัญญาการจับแมงหามผีของชาวบ้านนั้น จะใช้ไม้ยาวผูกผ้าสีแดงนำไปแหย่ตามกิ่งไม้สูง เนื่องจากมีความเชื่อและจากการสังเกตพฤติกรรมว่าแมลงชนิดนี้จะตกใจเมื่อเห็นผ้าแดง ก่อนจะปล่อยตัวร่วงลงจากต้นไม้ ทำให้สามารถเก็บจับได้ง่ายขึ้น
ช่วงที่พบแมงหามผีมากที่สุดคือฤดูฝน โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมถึงกันยายน หากเป็นช่วงต้นฤดูฝนตัวจะยังมีขนาดเล็ก แต่เมื่อเข้าสู่เดือนกันยายนจะเติบโตเต็มที่ มีขนาดใหญ่และมีไข่จำนวนมาก จึงเป็นห้วงเวลาที่ได้รับความนิยมในการนำมาประกอบอาหาร
วิธีปรุงส่วนใหญ่นิยมนำมาทอดกรอบทั้งตัว อาจเด็ดขาออกก่อนทอดก็ได้ จากนั้นโรยผงปรุงรสตามชอบ สามารถรับประทานได้ทันที ทั้งหอม กรอบ และมีรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ส่วนการซื้อขายนั้น มีทั้งแบบตัวสดและแบบทอดสำเร็จพร้อมรับประทาน ขายในราคาประมาณ 5-7 ตัว ราคา 20 บาท หรือบรรจุเป็นถุงขายในราคา 20-30 บาท สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในช่วงฤดูฝนเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ แมงหามผียังไม่ถือเป็นศัตรูพืชทางการเกษตร เนื่องจากอาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติและกินใบไม้ตามธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ลงมาทำลายพืชผักสวนครัวหรือพืชเศรษฐกิจของชาวบ้าน จึงสามารถเก็บหาเพื่อนำมาบริโภคและขายได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพืชสวนไร่นาแต่อย่างใด
จากแมลงป่าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าน่ากลัวและไม่น่ารับประทาน วันนี้ “ตั๊กแตนกิ่งไม้” หรือ “แมงหามผี” กลายเป็นเมนูพื้นบ้านชื่อดังของอำเภอโพนสวรรค์ ที่ไม่เพียงสร้างความแปลกใหม่ให้กับนักชิม แต่ยังช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย
นอกจากนี้ แมงหามผียังไม่ถือเป็นศัตรูพืชทางการเกษตร เนื่องจากอาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติและกินใบไม้ตามธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ลงมาทำลายพืชผักสวนครัวหรือพืชเศรษฐกิจของชาวบ้าน จึงสามารถเก็บหาเพื่อนำมาบริโภคและขายได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพืชสวนไร่นาแต่อย่างใด
จากแมลงป่าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าน่ากลัวและไม่น่ารับประทาน วันนี้ “ตั๊กแตนกิ่งไม้” หรือ “แมงหามผี” กลายเป็นเมนูพื้นบ้านชื่อดังของอำเภอโพนสวรรค์ ที่ไม่เพียงสร้างความแปลกใหม่ให้กับนักชิม แต่ยังช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย