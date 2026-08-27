กาฬสินธุ์เดินหน้าเชิงรุก! สั่ง “รี-เอกซเรย์” ผู้ป่วยจิตเวช-สารเสพติด ป้องกันก่อเหตุรุนแรง/สร้างสังคมปลอดภัย

กาฬสินธุ์-คณะกรรมการสุขภาพจิตฯ เดินหน้าดูแลผู้ป่วยจิตเวช–ยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงสูง บูรณาการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่ รี-เอกซเรย์ 3 มาตรการ ตรวจสอบซ้ำ คัดกรองให้ถูกต้อง ส่งโรงพยาบาลมินิธัญญารักษ์ ลดผู้ป่วยจิตเวชและป้องกันก่อเหตุรุนแรง คืนความสุขให้สังคม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิต จ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2569 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ มีนายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของ จ.กาฬสินธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง
นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัด ซึ่งครอบคลุมการลดอัตราการฆ่าตัวตาย การเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง หรือ SMI-V การติดตามและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด การดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดก่อนก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนดำเนินงาน โดยข้อมูลระดับประเทศกลุ่ม V2-V4 รวม 61,394 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวช 27,286 คน หรือร้อยละ 44.83 ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมจิตเวชและสารเสพติด 6,584 คน หรือร้อยละ 10.73 และผู้ป่วยสารเสพติด 27,524 คน หรือร้อยละ 44.44 ขณะที่ผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดก่อนก่อความรุนแรงกลุ่ม V1-V4 มีจำนวนรวม 86,633 คน
ที่ประชุมได้เน้นแนวทางดูแลผู้ป่วย SMI-V ที่ขาดการรักษา ให้ความสำคัญกับการค้นหาและติดตามผู้ป่วยเชิงรุกผ่านระบบ V-SCAN ซึ่งมุ่งนำผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการรักษา รวมถึงค้นหาข้อมูลผู้ป่วย SMI-V จากระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถวางแผนติดตามและให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ซึ่งระดับพื้นที่ กำหนดกลไกทำงานร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ระดับอำเภอ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และภาคประชาชน
เน้นสนับสนุน ปรึกษา และร่วมทีม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง หากครอบครัวและชุมชนมีความพร้อมดูแล จะสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องป้องกันการขาดยา ขณะที่กรณีครอบครัวไม่พร้อม จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล หน่วยบริการด้านสุขภาพจิต ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ และหน่วยงานด้านยาเสพติด เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการดูแลที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เน้นย้ำการทำงานเชิงรุกและการบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลสุขภาพจิตประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง ต้องเร่งค้นหา เข้าถึงตัวผู้ป่วย นำเข้าสู่การรักษา และติดตามต่อเนื่อง
พร้อมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน นำไปสู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพจิตแบบบูรณาการ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้อย่างทั่วถึง สร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จึงได้สั่งการให้คณะกรรมการสุขภาพจิต จ.กาฬสินธุ์ ทำการรี-เอกซเรย์ ผู้ป่วยจิตเวช และเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 3 มาตรการ 1.ตรวจสอบซ้ำตามฐานข้อมูล หรือลดการเพิ่มหรือไม่ ซึ่งเป็นการปิดกระดุมเม็ดแรก เริ่มจากรีเช็คร่วมกับตำรวจ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน 2. คัดกรองแบ่งเกรด สีส้ม สีแดง สีเหลือง สีเขียว แค่ไหน และ 3. เอาให้อยู่ ผู้ป่วยจิตคนไหนดูแลรักษาได้ ก็ช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ หรือหากคนไหนดูแลไม่ได้ ก็ให้ดำเนินการส่งข้างนอกหรือโรงพยาบาลมินิธัญญารักษ์